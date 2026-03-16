X（旧Twitter）で、新幹線の座席からベビーカーがシートから通路にはみ出した写真について、マナーを問いかけたポストが議論を呼んでいる。インプレッションは500万を超え、X内の「本日のニュース」として取り上げられた。

投稿者は「新幹線でちょっと考えさせられた。ベビーカーが通路にはみ出してる。通路って本来、非常時の避難動線でもある。ただ、子どもが寝ていたら簡単に畳めないのも分かる。車掌さんは特に何も言わず素通り。こういう場合って、マナーとしてはどうするのが正解なんだろう」と問いかけた。

JRのルールでは、ベビーカーは折りたたんで持ち込み、通路での使用は安全上禁止とされている。投稿者のケースでは、車掌が特に注意しなかったようだが、本来は車掌が注意すべき案件だ。

リプ欄には、安全上禁止となっていることから「マナー違反で危険」「座席を買え」というものが多かった。一方で、「車掌は『素通り』ということは通行できてるんだから大目に見てあげよう」「マナーの話にするとさらに子育てしにくくなる」などの擁護の声も上がっている。

先般、新幹線のシートを横向きに回転させて座っている乗客の写真も話題になっていた。一部の列車のシートは、前後が対面できるよう回転できる仕組みになっている。

投稿者は「いやいや…そらあかんやろ」と写真を添えて投稿。さらに、注意したものの、聞き入れられなかったことを明かしている。

写真についてJR東海は「座席を『窓向き（横向き）』にして座ることは、座席が固定されず、お客様がおけがをされる恐れがあるなど危険であり、かつ他のお客様へのご迷惑になりますのでおやめください」としている。

シートは180度回すことで、固定できるようになっている。90度では固定できていない状態のため、急ブレーキがかかった場合、どちらに動くか分からない。JRもこういう状態での使用は想定しておらず、事故やけがにつながる危険性があるのでやめるよう呼びかけている。

投稿者によれば、席をこの状態にしていたのは、外国人だったとのことで、単純にルールを知らなかった可能性もある。

新幹線は公共の場で、周りの乗客にも配慮しなければならない。リクライニングにしても、限りなく水平に近い状態まで倒すこともできるが、後ろに座っている人のスペースが狭くなってしまう。

551の豚まんを持ち込んだネクストレベルの河原由次氏が連日ニュースに取り上げられていた。臭いが強すぎると隣や前後の席の人へのスメハラになりかねない。

春休み、ゴールデンウィークが近づき、旅行する機会が増えてくるが、お互いに配慮しながら気持ちよく乗りたいものだ。

文/並河悟志 内外タイムス編集部