声優の佐久間レイさんが、その年度に“最も印象に残る”声優や作品を対象に、業績を称える『第二十回 声優アワード』で、富山敬・高橋和枝賞を受賞。15日に行われた授賞式に出席し、自身の声優人生や仕事への信念を語りました。

佐久間さんは、『それいけ！アンパンマン』のバタコさん役、『おねがいマイメロディ』のマイメロディ役、『らんま1／2』のシャンプー役や『魔女の宅急便』のジジ役など、人気アニメの主要キャラクターの声を担当しています。

佐久間さんは声優という仕事を振り返り、「声の仕事というか、アンパンマンに顔を投げ続けて37年がたちました。こんなに長く自分がこの仕事を続けられるというのは、自分の力だけでなく、多くの導きがあってだなというのを今回改めて振り返る機会になりました」と話しました。

また、「まず、役を愛すること。役の中に愛するべきところを探します」と声の仕事をする時に決めていることを明かし、「たとえ悪役でもそれは人に対するのと同じで必ずどこかは愛すべきところがあります。たとえちょっと間違っていても、その人の信念であったり大切にしているもの、あるいは悲しみの部分どこかを見つけます。そうすると愛情がわいてきて、その愛情をしっかり自分の中に落とし込んだ上でセリフならばひどいことも言います。でも、そんなふうにすると、声に愛がこもるので、届くものに毒がなくなると私は信じております」と声の仕事に対する姿勢を明かしました。

■「言葉は人を救い、時に人を傷つける」 仕事への信念

さらに、「よく言葉は人を救い、時に人を傷つけるといいますが、言葉はウソつけます。取り繕うことも、それからそれっぽく言うこともできてしまうんです。でも、声ってその人そのものが出るとその時のその方が出ると私は思っております。なので、自分をしっかりしておかなければ届くものもとんでもないものが届いてしまう。なので、私は必ず愛を込めて届けようと思っています。この仕事をする以上自分の声に責任を持てるような生き方をしていきたいと今回改めて思いました」と独自の表現論を語りました。

そして、「私は、この道一筋というタイプではありません。なので、最初はこんな賞をいただく資格があるのかしらとも思うんですけど、でもそれでも私なりに精いっぱい誠意を持って生きてきたことを少しでも評価していただけたのかなと。今日だけはちょっと、自分を褒め、そしてこれ（トロフィー）は90歳になる寝たきりになっておりますが、母に“ステキな声をありがとう”って届けようと思っております。やっと声優という称号をいただけたかなと感謝しております。本当にありがとうございました」と感謝を伝えました。