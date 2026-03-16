「101×101」をパッと見て、思わず筆算を始めようとしていませんか？ 実は、中学校で習う「2乗の公式」を応用すれば、頭の中だけで一瞬で解けてしまいます。脳を活性化させる算数パズルに、ぜひ1分以内で挑戦してみてください！

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数字の法則を見抜いて、パッと答えを導き出す「脳トレ算数クイズ」！

今回は一見難しい大きな数の掛け算ですが、公式をうまく活用することで驚くほどスムーズに解ける問題です。ぜひ、考えてみてください。

問題：□に入る数字は？

次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。

101 × 101 = ?

ヒント：101を「100 + 1」と分けて考えてみてください。

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正解：10,201

正解は「10,201」でした。

▼解説
中学校で習った「2乗の公式」を活用すると、次のように展開できます。

(100 + 1)² = 100² + 2 × 100 × 1 + 1²

これを計算すると、

10,000 + 200 + 1 = 10,201

となり、筆算をせずとも答えを導き出せます。

このように、一見複雑な計算でも「キリの良い数字」に分解して公式を当てはめるのが、解答への近道になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)