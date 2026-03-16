“アレン様”ことタレント・アレンが16日までに更新されたYouTube「NewsPicks/ニューズピックス」に出演し、実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）に「ブチギレかけた」出来事を明かす場面があった。

2月に開催された「BLACK or WHITE 大天下獲りFESTIVAL」というトークイベントを振り返る企画。ひろゆき氏もゲスト出演していたが、アレン様は「ブチギレかけちゃったのよ」といい「私がピリッときた理由が、あの人ってディベート系の人じゃない。“それは他でやって”って。これはバラエティーも込めてるから」と“論破モード”にイラッときたという。

実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸は「本当に焦って、前半戦が終わった後に集合して。ひろゆきさんに“論破しちゃダメだから!”ってみんなで言って。“全ア（全てアレン様が正しいでございます）って言うんですよ”って」と直接注意したと明かす。

そこで、アレン様が「でも、あの人かわいいなと思って。これが終わった次の次の日に一緒の仕事だったの。ボディタッチを12発したのよ」というと、「トンツカタン」の森本晋太郎が「ボディタッチの単位が、回じゃなくて“発”っていうね」とツッコミを入れて笑わせていた。