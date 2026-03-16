LINGERIEAM×谷口めぐ♡花を纏う気品ランジェリーコレクション
ランジェリーブランドLINGERIEAM（ランジェリアム）から、女優・谷口めぐさんを起用した最新ビジュアルが公開されました。花々が重なり合うような繊細なデザインと気品あふれるディテールが印象的な新作ランジェリーは、大人の女性らしさを引き立てるコレクション。RAVIJOUR公式オンラインストアと全国店舗にて販売中です。さらに新作発売を記念したノベルティキャンペーンも開催され、特別感のあるショッピングを楽しめます♡
谷口めぐが纏う上品ランジェリー
今回のビジュアルでは、女優として活躍する谷口めぐさんが新作ランジェリーを着用。可憐さの中に凛とした気品を感じさせるスタイルで、ブランドの世界観を美しく表現しています。
胸元に咲く花々をイメージした繊細なレースや立体感のあるディテールが特徴で、女性の魅力をより引き立てるデザイン。
特別な日のランジェリーとしてはもちろん、日常の気分を高めてくれるアイテムとしてもおすすめです。
白宮みずほが着こなすRESEXXY春スタイル♡最新WEBカタログ
花モチーフの新作コレクション
アメリア グレースシルク ブラ
価格：18,920円（税込）～
重なる花々が胸元に咲くような、上品で繊細なデザインのブラジャー。可憐さとエレガントさを兼ね備えた印象的なアイテムです。
アメリア ショーツ／アメリア Tバック／アメリア ガーター
ショーツ価格：各7,260円／ガーター価格：8,690円（税込）
イザドラ グラマーアップ ブラ
価格：18,920円（税込）～
花々の陰影が胸元を美しく彩る華やかなブラ。女性らしいシルエットを際立たせるデザインが魅力です。
イザドラ ショーツ／イザドラ Tバック／イザドラ ガーター
ショーツ価格：各7,260円（税込）／ガーター価格：8,690円（税込）
SPECIAL NOVELTY
LINGERIEAM NEW COLLECTION発売を記念して、ノベルティキャンペーンを開催。新作商品をブラ&ボトムのセットでお買い上げ毎に、同シリーズのチョーカーをプレゼント。
新作ランジェリーと特別ノベルティ
LINGERIEAMの新作コレクションは、花の美しさを繊細に表現した上品なランジェリーシリーズ。谷口めぐさんの魅力とともに、ブランドのエレガントな世界観を楽しめます。
さらに、ブラとボトムをセットで購入すると同シリーズのチョーカーがもらえるノベルティキャンペーンも開催中♡
ランジェリーを選ぶ時間も特別にしてくれる、華やかなコレクションをぜひチェックしてみてください。