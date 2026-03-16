大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集が、4月に発売されることになり、ミャクミャクがコメントを寄せました。

写真集のタイトルは、『I myaku you.』（撮影：てんてん 監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）。ミャクミャクの魅力やかわいさを詰め込んだ一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい”という意味が込められているそうです。

帯に、『はじめてのバカンス。はじめての自分。』と書かれた写真集は、ビーチではしゃぐ姿、街をのんびり楽しむ姿、夕暮れにふと見せた表情―。みんながキュンとするかわいいミャクミャク、これまで誰も見たことのないちょっとドキッとする瞬間などが224ページに収録されています。

初グラビアの感想についてミャクミャクは「とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！」と話し、タイトル『I myaku you.』については「見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！」と語りました。

また、見どころについて「ぜんぶだよ。ぜ〜んぶ！」と話し、撮影に向けて準備したことについては「ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ」とコメントを寄せました。