アウトランダーじゃない！

日産のアメリカ法人は2026年2月10日、3列シートのミドルSUV「ローグ プラグインハイブリッド」を現地で発売しました。

ローグは日産の北米市場における主力SUVです。日本では「エクストレイル」の車名で販売されるグローバルモデルですが、今回発売されたローグ プラグインハイブリッドは、三菱自動車「アウトランダーPHEV」のOEM（相手先ブランドによる生産）車にあたります。

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ボディサイズは全長185.4in（4710mm）×全幅75.3in（1910mm）×全高68.5in（1740mm）、ホイールベース106.5in（2705mm）、最低地上高7.9in（200mm）です。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒ガソリンエンジンにモーター2基、容量20kWhのリチウムイオンバッテリー、および先進の4WDシステムを組み合わせています。

最高出力は248馬力、最大トルクは322lb-ft。1回の給油で420mile（675km）の走行が可能で、EVモードでの一充電走行距離は38mile（61km）となっています。

内外装デザインは基本的にアウトランダーPHEVと同じですが、一部で差別化が図られています。例えばフロントグリルに日産独自のデジタルVモーションを採り入れるとともに、ロアプロテクターやホイールをブラックの専用デザインとすることで、精悍な印象をもたらしています。

また、リアについては、左右コンビネーションランプ間のセンターガーニッシュをブラックとし（アウトランダーPHEVはボディ同色）、「NISSAN」ロゴを配置しています。

シートレイアウトおよび乗車定員は２-3-２の7人乗り。グレードは「SL」と上級の「プラチナ」を設定します。ボディカラーはアルパインフロスト、コズミックブラック、ムーンロックグレー、ロイヤルレッドの4色を設定。インテリアカラーはブラックを基調とし、プラチナにはキルティングステッチを施したレザーが採用されます。

価格はSLが4万5990ドル（約720万円）、プラチナが4万9990ドル（約785万円）。なお日産は2026年後半に「ローグ ハイブリッドe-POWER」を投入し、電動化モデルの拡充を図る計画です。