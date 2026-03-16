大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの声を担当した声優の水野なみさんが、“最も印象に残る”声優や作品を対象に、その業績をたたえる『第二十回 声優アワード』で特別賞を受賞。15日に行われた授賞式で、喜びを涙ながらに語りました。

水野さんが受賞した特別賞は、“どの賞にも当てはまらないが、表彰すべき特別な活動をされた声優・作品・活動など”に贈られる賞です。

受賞理由については、いとおしく個性的な声でミャクミャクに命をふき込み、幅広い世代から親しまれ、万博終了後も多くの人々に愛され続けるキャラクターの魅力を引き出したことだといいます。

トロフィーを受け取った水野さんは「このようなステキな賞をいただけて、非常にうれしく光栄に思っております」と喜びを明かし、「特別な活動に関しまして、私にとっては初めてのことの連続で、すごく悩んでしまうことも多かったんですけれども、ミャクミャクさんを大切に育んでいただいているスタッフの皆さんと対話を重ね、一歩一歩、歩みを進めてまいりました」とコメント。

■「ミャクミャクさんの紡ぐ言葉はすごく前向き」スピーチで涙

また、水野さんはキャラクターへの応援の声で自身が支えられていたと語るなか、「私、結構泣き虫で…涙腺が緩かったり、心配性だったりするんですけど」と目に涙を浮かべつつ、「ミャクミャクさんの話す、紡ぐ言葉はすごく前向きで明るいものが多くて。“未来は明るいよ”、“みんな大好き”、“お友達いっぱいできたよ”とか。そういった明るい言葉の数々は、すごく私に勇気をくれて明るい場所にどんどん連れて行ってくれました」とコメント。

そして、「この奇跡のような巡り合わせだったり経験は、私の中ですごく大切な宝物です。これからも一つ一つの出会いを大切に、この宝物のような思いをずっと抱いて、感謝を忘れずに歩んで参りたいと思います」と、受賞の喜びを語りました。