Ado、新曲「アイ・アイ・ア」を『THE FIRST TAKE』でメディア初披露 配信もサプライズ開始
歌い手・AdoがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で新曲「アイ・アイ・ア」をメディア初披露した。
【動画】『THE FIRST TAKE』 Ado「アイ・アイ・ア」
新曲「アイ・アイ・ア」は、昨年のドームツアー『よだか』にて披露された、海外で人気のボカロPのきくおが作詞・作曲・編曲を担当した新曲。遊園地の中にいるようなカオティックなサウンドに、Adoの変幻自在なボーカルが重なる楽曲に仕上がっている。
さらに、きょう16日午後10時に、同曲の音源がサプライズで配信スタート。AdoのstaffのSNSアカウントで先月からライブ映像の切り出し投稿や、曲タイトルをカタカナで1文字ずつカウントダウン投稿され、ファンの中で話題を集める中でのリリースとなった。
Adoは、2月18日に「ビバリウム」を配信リリースし、2月26日に自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を発売。「ビバリウム」のミュージックビデオは初の実写となり、話題を呼んだ。7月4日、5日には神奈川・日産スタジアムでのライブ開催も決定している。
【動画】『THE FIRST TAKE』 Ado「アイ・アイ・ア」
新曲「アイ・アイ・ア」は、昨年のドームツアー『よだか』にて披露された、海外で人気のボカロPのきくおが作詞・作曲・編曲を担当した新曲。遊園地の中にいるようなカオティックなサウンドに、Adoの変幻自在なボーカルが重なる楽曲に仕上がっている。
さらに、きょう16日午後10時に、同曲の音源がサプライズで配信スタート。AdoのstaffのSNSアカウントで先月からライブ映像の切り出し投稿や、曲タイトルをカタカナで1文字ずつカウントダウン投稿され、ファンの中で話題を集める中でのリリースとなった。
Adoは、2月18日に「ビバリウム」を配信リリースし、2月26日に自伝的小説『ビバリウム Adoと私』を発売。「ビバリウム」のミュージックビデオは初の実写となり、話題を呼んだ。7月4日、5日には神奈川・日産スタジアムでのライブ開催も決定している。