ＮＨＫ大阪放送局は１６日、同局制作の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」のスピンオフドラマ２作品を、３０日から４夜連続で放送すると発表した。

３０〜３１日放送回の主人公は松野トキ（高石あかり）の友人のサワ（円井わん）だ。トキとヘブン（トミー・バストウ）が熊本に行ったその後の、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）の物語となる。

ついに正規の教員となって長屋を出ることになったサワ。しかし、子どもたちへの接し方に悩んでいた。そんなサワに庄田が声をかけたが、２人の間には微妙な空気が流れる。これで本当に結婚するのか。二人の関係を見かねた錦織（吉沢亮）なども動き出して事態は思わぬ展開になるという。

濱は「みなさん、気になっていたところだと思うので楽しみにしていてほしいです」とアピール。

円井演じるおサワについて「おサワさんは、とてもまっすぐで、勉強を教える中でいろんなところにひかれたんじゃないか」と語った。

４月１日からは、松江新報で「ヘブンさん日録」が大盛り上がりしていた頃の話が放送される。

いつも通りの日常を送っていた花田旅館のウメ（野内まる）。しかし、女将のツル（池谷のぶえ）がギックリ腰になってしまい、一日女将として奮闘する。

野内は「かなり機敏なおウメが見れると思う」とアピールし、池谷は「私は寝ながらのシーンなんですけど、いつもよりおウメちゃんが大きく見えたので、とても頼もしく感じました」と太鼓判を押した。