ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務めたアニメーション映画『ARCO／アルコ』の吹替版キャストである黒川想矢さん（16）、堀越麗禾さん（14）、山里亮太さん（48）が公開アフレコと囲み取材を行いました。

映画『ARCO／アルコ』（2026年4月24日（金）TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開 配給：AMGエンタテインメント ハーク）は“アニメーション界のアカデミー賞”と称される第53回アニー賞の『長編インディペンデント作品賞』を受賞。その他にも、ゴールデングローブ賞『アニメーション作品賞』にノミネートされるなど、様々な映画祭で高く評価されています。映画は、時を超え虹を通じて空から降ってきた10歳の少年アルコと、気候変動により荒廃した世界で生きる少女イリスの物語です。

■黒川想矢「収録も楽しかった」

未来からやってきた少年アルコの声優を映画『国宝』への出演で話題の黒川想矢さんが、2075年の地球で暮らす少女イリス役には日本舞踊市川流の舞踊家として四代目市川ぼたんの名跡をもち、ドラマなどへの出演など幅広い活躍をしている堀越麗禾さんが務めます。そして今回、アルコを追う3兄弟のドゥギー役として参加する山里亮太さんも登場しました。

黒川想矢さんと堀越麗禾さんがアニメーション映画で主演するのは今回が初めて。その感想について、黒川さんは「すごく心配で、でも心配よりも楽しみが勝って。なんか僕、フランス版も拝見して、もうめちゃくちゃ面白くて。それを、僕たちが演じさせていただけるんだと思って、めちゃくちゃそれもうれしくて。収録も楽しかったです」と話しました。

■黒川想矢 冒険したいことは“高尾山に登る”

映画のテーマにちなみ『春に冒険したいこと』を聞かれた黒川さんは「僕は山に登ってみたいです」と明かすと、続けて「行ったことはなくて、友達とずっと一緒に山登りたいねっていうふうに話してるので」と回答。どこの山に登りたいか聞かれると「高尾山に」と回答し、会場に笑いが起きました。

囲み取材に共に登場していた、山里さんは「徐々にだよね！ それはいきなり海外行きませんよ。いきなりエベレストとか行ったら大変！」と黒川さんを優しくフォローしました。