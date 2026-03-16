YONA YONA WEEKENDERSが、新曲「トキオ・ダンジョン」を3月25日に配信リリースする。

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2026年にバンド結成10周年を迎えたYONA YONA WEEKENDERS。同楽曲は、結成10周年イヤー第1弾シングルとなる。タイトル「トキオ・ダンジョン」が呼び起こす混沌とした都市の匂いと、ジャングルビートを軸にしたグルーヴィーなサウンドが融合。バンドが積み上げてきた“ツマミになるグッドミュージック”の系譜を受け継ぎつつ、10周年という節目にふさわしい新たな顔を見せる楽曲だ。

あわせて公開されたジャケットアートワークを手掛けたのは、2023年リリースの「眠らないでよ feat. 原田郁子(クラムボン)」のジャケットも担当したオタニじゅん。様々な人やモノ、コトが混ざり合って迷宮と化した都市をポップに描き上げたイラストは、どこか希望も感じさせる温かみがあるものに仕上がっている。

さらに、YONA YONA WEEKENDERSのYouTubeチャンネルでは、ティザーとして“謎の動画”が公開された。ジャングルビートが弾むなか様々な動物のカットが切り替わる動画には、“survive through the beat”の文字が表れる。新曲「トキオ・ダンジョン」の心地よく、中毒性のあるサウンドを一部聴くことができる映像となっている。

なおYONA YONA WEEKENDERSは、4月7日（ヨナの日）に自身最大規模の会場となる東京 EX THEATER ROPPONGIにて『YONA YONA WEEKENDERS YONANOHI ONEMAN LIVE 2026』を開催。チケットは残りわずかになっているという。

（文＝リアルサウンド編集部）