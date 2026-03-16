日経225先物：16日22時＝500円高、5万4030円
16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比500円高の5万4030円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては278.85円高。出来高は5430枚となっている。
TOPIX先物期近は3618.5ポイントと前日比30.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54030 +500 5430
日経225mini 54025 +500 106614
TOPIX先物 3618.5 +30.5 6475
JPX日経400先物 32795 +215 129
グロース指数先物 741 +10 851
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3618.5ポイントと前日比30.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.77ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54030 +500 5430
日経225mini 54025 +500 106614
TOPIX先物 3618.5 +30.5 6475
JPX日経400先物 32795 +215 129
グロース指数先物 741 +10 851
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