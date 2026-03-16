　16日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比500円高の5万4030円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては278.85円高。出来高は5430枚となっている。

　TOPIX先物期近は3618.5ポイントと前日比30.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は7.77ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54030　　　　　+500　　　　5430
日経225mini 　　　　　　 54025　　　　　+500　　　106614
TOPIX先物 　　　　　　　3618.5　　　　 +30.5　　　　6475
JPX日経400先物　　　　　 32795　　　　　+215　　　　 129
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　 +10　　　　 851
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース