2026年1月、長岡市の住宅で現金が奪われた事件で強盗などの罪に問われた男の初公判が開かれました。



起訴状によりますと、長岡市の渡邊康廣被告(76)は2026年1月に市内の70代女性の住宅に侵入し、女性に包丁を示して脅し現金4万円を奪ったとして強盗などの罪に問われています。



初公判で渡邊被告は起訴内容を認めました。検察側は論告で、被告はギャンブルで困窮したため金を奪おうとしたもので、動機は身勝手で酌量の余地はないとして拘禁刑5年を求刑。



弁護側は、被告が健康上の理由で仕事を辞め切羽詰まった中での犯行だったなどとして寛大な判決を求めました。