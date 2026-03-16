16日（月）にセリエA女子プレーオフ準決勝の第1戦が行われ、石川真佑が所属するノヴァーラはコネリアーノとアウェーで対戦した。

レギュラーシーズン（RS）を4位で終えたノヴァーラ。プレーオフ準々決勝でRS5位のキエリ相手に2連勝し準決勝へ進出すると、その準決勝で昨季女王のコネリアーノと対戦した。

石川がスタメンで起用された第1セット、中盤にかけてコネリアーノが一歩前に出るも、ノヴァーラは選手交代を駆使しながら食らいつく。20点以降、ついに逆転に成功したノヴァーラは流れを掴み、第1セットを取り切る。石川はセット終盤にベンチへ下がった。

続く第2セット、石川はベンチスタートとなる。第1セットの勢いそのまま、先行したノヴァーラ。中盤に点差を広げる。その後、コネリアーノに猛追されながらもリードを保ったノヴァーラは、第2セットも制す。

しかし、常勝軍団のコネリアーノが第3、第4セットを取り返し、試合の行方は第5セットに託された。第5セットは中盤まで一進一退の攻防が繰り広げられる。終盤、コネリアーノにブレイクを許したノヴァーラ。相手の背中をとらえることができないまま試合が進み、逆転負けを喫した。

この敗戦でノヴァーラは後がない状況に追い込まれた。石川はスタメン起用されたものの、1得点と調子が上がらず。第1セットの途中でベンチに下がって以降は、劣勢となった第3、第4セットでの途中出場に留まった。

第2戦は22日（日）5:15よりノヴァーラのホームで行われる。

■試合結果

ノヴァーラ 2-3 コネリアーノ

第1セット 25-23

第2セット 25-23

第3セット 15-25

第4セット 24-26

第5セット 12-15