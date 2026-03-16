元HKT48でタレントの村重杏奈（27）が16日、自身のXを更新。同日最終回を迎えたフジテレビ「呼び出し先生タナカ」のオフショットを公開し、思いをつづった。

「しげ！！！卒業おめでとう」と書き出した村重。「呼び出し先生タナカに出て人生変わったね！この4年間毎日憧れの寝る時間がない生活だよ！！！！」と番組に出演した4年間での変化をつづった。

「タナカ先生と長谷川先生の他に日置さんという先生もいて、よく反省会をしてたな！！」と振り返り、「最初はメラメラで誰とも仲良くできなかったけど、1番大事な場所とすぐ気付いてからみんなとずっと一緒にいたいと思うようになるぞ！！！」と過去の自分に言い放った。

同番組は2022年からレギュラー放送がスタートしたクイズバラエティー。最終回が放送されたこの日の番組では最後に卒業式が行われ、多くの出演者が涙を流した。

MC（担任）を務めたアンガールズの田中卓志、副担任のシソンヌ・長谷川忍との3ショットを公開。村重は涙で両目を腫らしており、「大人になってこんなに泣くの恥ずかしいけどかっこいい！！！ううん！かっこよ過ぎるよね！！まだまだ先生達から、クラスのみんなから沢山学びたかった」と思いをしたため、「どうしたら留年できるんだろう。まだみんなと一緒にいたかったな」と番組終了を惜しんだ。