3月16日、グループ結成から2年。歌ってみた動画や配信を通して活動の幅を広げてきた2.5次元アイドルグループ『Chrono▷◀Reverse（クロノ・リヴァース）』、通称クロノヴァ。

結成2周年という節目を迎えた今回、グループ初となる動画インタビューを実施。初めてのインタビューを受けての率直な気持ちから、改めて語るグループの強み、そして3年目に向けた意気込みまで、6人の“言葉”で語ってもらいました。

クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。それから1年とたたずKT Zepp Yokohamaで1stワンマンライブを開催し、目標に掲げるさいたまスーパーアリーナへの一歩を踏み出しました。

特徴としてメンバーが『白組』『黒組』の2つに分かれていることが挙げられ、白組をかなめさん、黒組をARKHEさんというWリーダーが率いていて、ライバルとして切磋琢磨（せっさたくま）し大きな力を発揮していくという意味が込められています。

■“まだ見ぬ未来へ、全てを逆転させろ” 対立がコンセプトの6人組

――今回、クロノヴァのみなさまは初めての動画インタビューとのことですが、現在の心境はいかがですか？

かなめ：不思議だよね。なんだこの状況っていう。

しの：なんか…みんながすごく外行きの感じ出してるのがなんか…。

甘夢れむ：甘夢はむしろ本来の姿だぞこれが。

うるみや：れむとかも外行きの声やけど、こういうときしゃるちゃんも外行きの声なるんよね。

しゃるろ：そんなことないよ！

うるみや：ちょっとキレイな声にしてる。普通の感じでしゃべれや。

しゃるろ：そりゃキレイなほうがいいだろ！

甘夢れむ：（普段）配信してるから、実写とかオフラインでインタビューされるより甘夢的には気持ちラク。

かなめ：家で取材受けられるの画期的だよね。

しの：令和って感じする。

ARKHE：俺からすれば何も変わっていないがな。常にこの姿でこの目なだけだからな。

しの：お前きょうこっち（魔王）のモードでいくんだ。

ARKHE：そういうふうに言っておけ、お前ら。

■歌い手グループなのに“歌い手っぽくない”

――クロノヴァとはどんなグループですか？ また、同じ事務所VOISINGの他グループとの違い、強みはなんですか？

かなめ：そうですね！ 一言で言うと、めちゃくちゃわかりやすく言うと“歌い手っぽくないグループ”ですね。歌い手グループっていうと本来は歌がメインで、歌を押していく形なんですけど、クロノヴァの場合は見ていただいて分かると思うんですけどそもそも衣装もバラバラ。世界観も魔王がいて、社畜がいて、ペンギンがいて、最年少がいて、関西人がいて、かなめがいるっていう結構バラバラなところがクロノヴァのポイントかなってところではありますね。

うるみや：キラキラしてる歌い手グループだったら衣装とかもばっちし統一感があってみたいな。でもこんだけメンバーバラバラで、しかも“白組・黒組”ってわかれてる。

かなめ：そもそもね。グループ内で対立してる、仲良くしろよって感じなんですけど。

しの：キラキラしてるだろ俺たちだって！ （俺たちは）キラキラしてないみたいな。

うるみや：だから知らん人からしてもとっつきやすいんじゃないかな。自分にあった人を選べばええから。

甘夢れむ：外部コラボの時は『バーチャルエンタメユニットです！』て言ったからね。

かなめ：まあ“歌い手ではない”っていうね。たまたまVOISINGっていう2.5次元アイドルグループにいる人たちで、アイドルではない。そういった感じですかね。

■かなめ「もっとぶっ飛んだことをできるグループ」 3年目に向けてやりたいこと

――3年目に向けての意気込みをお願いします。

かなめ：3Dの運用も始まるって事で、リスナーさんが想像もできない、もっとぶっ飛んだことをできるグループ。“お前たちは本当何なんだ、歌い手なのかい？”って“ちがうよ”みたいな。そういった活動を、枠組みを飛び越えたものをやっていきたいなっていう、それだけですね。みんなを驚かせたいです。

■甘夢れむ「泥臭く進んでいきたい1年かもしれない」 3年目は“再デビュー”

――これまでの2年と比べていかがですか？

甘夢れむ：1年目は本当に手探りで、何をしたらいいのかわからないし、やってたこと1個1個どれが正解か分からない1年を過ごし、その1年目の反省をしながら2年目。“こういうふうなチーム体制を作ろう、こういうふうなコンテンツ軸にしよう”。いろいろ話し合いながら軌道修正をした2年だったんですけど、3Dでやれることが増えて、表現の幅も増えて、スタッフさんも増えて。いろんなものが変わった結果、ある意味“再デビュー”になってしまうんですよね。

やれることが増えた分、今までの経験値とかナレッジが全然通用しない場面もこれからたくさんあるだろうし。デビュー前の準備期間で、泥臭く手探りしながら“どれが正解だ？”ってあれぐらいもがいていた頃の初心を思い出して、泥臭く進んでいきたい1年かもしれないですね。

■しゃるろ「これまで以上にしっかりと俺たちを見続けて」 自分たちのすべてをコンテンツに

――3年目はどんな目標ですか？

しゃるろ：裏側も表側も全部が、人生がコンテンツなので我々は。俺たちができることもこれから増えるってなっていって、過去最高速で界隈（かいわい）の先頭を走り抜けていきたいなと僕的には思っていますので、これまで以上にしっかりと俺たちを見続けて、付いてきてもらえたらなと。

■ARKHE「3年目から始まる伝説だと思ってる」 クロノヴァとしての存在意義

――3Dになって変化することはなんですか？

ARKHE：3Dになって何が変わるか、俺たちのままで居続ける部分もあると思うけども、例えばメンバーからしか見えなかったメンバーの魅力、要は“角度”。3Dになることで俺たちの全く違う角度だったりアングルだったり。これは文字通りでもあるし、概念的な意味でも新しいものがどんどん出てくるだろう。

それこそ俺たちメンバー同士が知らなかった、新しいメンバーの魅力も出てくるし。3Dになるということは、“影が生まれる”と俺は思ってる。存在が空間に干渉した証拠っていうものがそこに確かに残る。このインターネットっていうカオスな光の中で、俺たちがいたっていう存在証明を常にほり続ける。残し続ける、影を落とし続ける。それが俺たちクロノヴァの存在意義だと思うし、3年目から始まる伝説だと思ってる。

■しの「あとは結果」 XYZ動けるようになって達成したいこと

――3年目はどのようなグループにしたいですか？

しの：記録に残るグループにしたいですね、3年目は。よく“記録より記憶に残るグループに”ってよくありますけど、俺は記憶にはもう十分のこってるので、“残りすぎている”まであるので、あとは結果。これは3Dになるってことで、今まで“絵”なんですけど、我々ね。それがX,Y,Z動くってことで、今持てる手札・勝ちが見えている手札、3Dで次は結果を出していきたいのが3年目だなって思ってます。

■うるみや「いつのまにか僕らは記録に」 クロノヴァの6人でやりたいこと

――みなさんのお話を受けて、うるみやさんはいかがですか？

うるみや：最後にうるみやさんが何を言うのか。これはうるみやの中では決まってるんです。そらぁもう、みんなが言ったことは当たり前の話なわけですよ。

しの：なんか斜に構えてるわコイツ。

うるみや：この3年目、どのようにクロノヴァを進めていきたいか、明確にビジョンがあります。

かなめ：お、言っちゃって。

しの：その心は？

うるみや：遊びましょう、みんなでもっと。これからもたくさんやっていかないといけないこととか、努力しないといけないことっていうのは、さっきメンバーが言った通り色々あるし、見せていきたいものとかもたくさんあるんですよ。“こいつらずっと活動しかしてねぇな”みたいな記事になってると思うんですよ。

それだけじゃなくてメンバー同士もっと遊んだりとか、どこか遊びに行ったり、ご飯を食べに行ったり。それこそテーマパークに遊びに行ったりとかして、活動は思いっきり熱量入れて、プライベートは思いっきり遊んで。笑顔でずっと活動しとったら、いつのまにか僕らは記録に残している、そんな3年目にしたいですね、歩みにしていきたいなと思っています。