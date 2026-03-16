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人を再び月に向かわせる「アルテミス計画」ですが、なんだか色々とややこしい感じになってきました。

先日、NASA監察総監室（OIG）が最新の報告書を発表したのですが、月面再着陸の主役を担うスペースXとブルーオリジンの着陸船に、宇宙飛行士の命に直結する「救出手段の欠如」があると指摘されていたんです。

現在開発が進められている「スターシップHLS」と「ブルームーン」は、もし月面で故障したり、帰還用の宇宙船とのドッキングに失敗したりした場合、NASAには彼らを救い出す手段が事実上存在しません。

報告書では、「救助能力が確保されない限り、着陸船にトラブルが起きた瞬間に乗組員の命が失われる」という、救いのないシナリオが書かれていました。

NASAとスペースXの間に広がる溝

さらに現場では、技術の根幹に関わるボタンの掛け違いも露呈しています。NASAには「飛行時と同様の条件で試験を行う」という鉄則がありますが、現在の無人デモンストレーション試験ではその原則が十分に守られていないことが判明しました。

特に深刻なのは、スペースXの「スターシップHLS」において、緊急時の手動制御（マニュアル操作）が可能かどうかについて、NASAとスペースXの間で見解が真っ向から対立していること。自動運転に頼り切る設計が、宇宙船としての安全認証をクリアできるのか、いまだに不透明なまま時間が過ぎています。

「中国より先に」という焦りが生む安全の空白

それにしても、なぜ安全性を最優先事項にしていないのでしょう？ その背景には、中国より先に月へ到達しなければならないという政治的プレッシャーがあります。というのも、一番乗りになると言うのは、将来の宇宙権益を左右することを意味しているから。

まず「ルール作り」の主導権を握れると考えられています。最初に着陸した国は通信規格や活動ルールを定義する力を持ち、後発国はその標準に従わざるを得なくなります。

また「資源の確保」にも有利です。月の南極にある「氷」は燃料や飲料水になる貴重な資源です。この一等地を先に押さえた国が、将来の火星探査や宇宙経済で圧倒的な優位に立ちます。

最後に「国際秩序」への影響です。中国が先行すれば、これまで米国側だった国々が中国主導のネットワークへ引き寄せられ、地球上の外交や経済の勢力図まで塗り替えられかねないという強い危機感があるのです。

つまり、アメリカはなんとしてでも中国より先に有人月面着陸を成功させたいわけ。でも、NASAは「スケジュールを2028年へと後ろ倒しにした」と発表しましたし、焦りを感じているのでしょう。

NASAはこの厳しい勧告をほぼ受け入れる姿勢を見せていますが、デッドラインは刻一刻と迫っています。イーロン・マスクとジェフ・ベゾス、2人はどう出るのでしょうか。結果によっては、国のパワーバランスが変わるかもしれないと考えると、見守るこっちまで緊張してきませんか？