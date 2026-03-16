ワールド・ベースボール・クラシック

野球の日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で、ベネズエラに5-8で敗戦。大会から姿を消した。6大会目で初めて4強に辿りつけず、失意の結果に終わった一方、米分析会社は27歳右腕の投球データに注目している。

米投球分析サイト「ピッチング・プロファイラー」公式Xに投稿されたのは種市篤暉（ロッテ）の投球プロファイルチャート画像。4イニングで防御率2.25、FIP-0.30、奪三振率53.8％、無四球という数字が並んだ。リリースポイントや投球頻度グラフも示され、オフスピード球の凄まじい性能が一目で分かる内容だった。

文面には「日本がWBC敗退したが、我々はアツキ・タネイチについてもっと話さないといけない。日本のリリーバーは不条理なほどの奪三振率54％を記録し、WBCでマイナスのFIPをマークした。あ、それに加えて彼は凄まじいオフスピードの変化球も持っているんだ」と綴られ、リリーバーとしての実力に熱い視線が注がれた。

ベネズエラ戦では痛恨の牽制悪送球で8点目を献上するミスこそあったが、WBCデビューとなった7日の1次ラウンド韓国戦では1イニングを投げ、3者連続空振り三振に仕留めるなど、圧巻のピッチングを披露。米投球分析サイトからの高評価に、日本ファンも「世界にバレた」「種市が世界に見つかってしまった」「種市完全に見つかっとるやん」「種市、MLB近づいたか」「めちゃめちゃ評価が高い」と驚きの声を上げていた。



（THE ANSWER編集部）