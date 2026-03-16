『ばけばけ』スピンオフ放送決定！ “サワ”円井わんと“ウメ”野内まるの知られざる物語
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）より、スピンオフドラマ2作品「オサワ、スイーッチョン。」「オウメサン、オカミ、シマス。」が3月30日から4夜連続で放送されることが発表された。
【写真】『ばけばけ』スピンオフドラマ「オサワ、スイーッチョン。」場面写真ギャラリー
スピンオフ作品は、本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人のサワ（円井わん）と、花田旅館の女中のウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。
また、スピンオフとあわせて高石あかり、トミー・バストウらのスペシャルインタビューも放送する。
■スピンオフ作品「オサワ、スイーッチョン。」
トキとヘブンが熊本に行ったその後の、サワ（円井）と庄田（濱正悟）の物語。ついに正規の教員となって長屋を出ることになったサワ。しかし、子どもたちへの接し方に悩んでいた。そんなサワに声をかけたのは、庄田。でも、二人の間には微妙な空気が…これで本当に結婚するの？ 二人の関係を見かねた錦織（吉沢亮）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も動き出して事態は思わぬ展開に？
■「オウメサン、オカミ、シマス。」（全国放送）
松江新報で「ヘブンさん日録」が大盛り上がりしていた頃のお話。いつも通りの日常を送っていた花田旅館のウメ（野内）。しかし、女将のツル（池谷のぶえ）がギックリ腰に。さらに、主人の平太も外出中。そんなこんなで、ウメが一日女将に？ そんな日に限ってトキ（高石）とヘブン（トミー）の密着取材に梶谷（岩崎う大）が現れ、怪しげな夫婦・誠（葉山）と紬（山谷）も訪れ…。
放送予定は以下の通り。3月30〜4月2日各日23時放送。
■3月30日
スピンオフ作品「オサワ、スイーッチョン。」前編、「スペシャルインタビュー 高石あかり」
■3月31日
スピンオフ作品「オサワ、スイーッチョン。」後編「スペシャルインタビュー トミー・バストウ」
■4月1日
スピンオフ作品「オウメサン、オカミ、シマス。」前編、「スペシャルトーク1 円井わん・濱正悟・野内まる」
■4月2日
スピンオフ作品「オウメサン、オカミ、シマス。」後編、「スペシャルトーク2 円井わん・濱正悟・野内まる」
作・大池容子は「ふじきみつ彦さんは『ばけばけ』脚本執筆にあたってのインタビューで『何も起きない物語を書いています』とおっしゃっていました。本編で描かれた『少し変わった、しかし何気ない日常』。その温かさを大事にしながら、今回のスピンオフではおサワさんとおウメさんの何気ない、しかし、もしかしたら彼女たちにとってほんのちょっと特別だったかもしれない日のことを書きました。お楽しみいただければ幸いです」と言葉を寄せている。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】『ばけばけ』スピンオフドラマ「オサワ、スイーッチョン。」場面写真ギャラリー
スピンオフ作品は、本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人のサワ（円井わん）と、花田旅館の女中のウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。
■スピンオフ作品「オサワ、スイーッチョン。」
トキとヘブンが熊本に行ったその後の、サワ（円井）と庄田（濱正悟）の物語。ついに正規の教員となって長屋を出ることになったサワ。しかし、子どもたちへの接し方に悩んでいた。そんなサワに声をかけたのは、庄田。でも、二人の間には微妙な空気が…これで本当に結婚するの？ 二人の関係を見かねた錦織（吉沢亮）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）も動き出して事態は思わぬ展開に？
■「オウメサン、オカミ、シマス。」（全国放送）
松江新報で「ヘブンさん日録」が大盛り上がりしていた頃のお話。いつも通りの日常を送っていた花田旅館のウメ（野内）。しかし、女将のツル（池谷のぶえ）がギックリ腰に。さらに、主人の平太も外出中。そんなこんなで、ウメが一日女将に？ そんな日に限ってトキ（高石）とヘブン（トミー）の密着取材に梶谷（岩崎う大）が現れ、怪しげな夫婦・誠（葉山）と紬（山谷）も訪れ…。
放送予定は以下の通り。3月30〜4月2日各日23時放送。
■3月30日
スピンオフ作品「オサワ、スイーッチョン。」前編、「スペシャルインタビュー 高石あかり」
■3月31日
スピンオフ作品「オサワ、スイーッチョン。」後編「スペシャルインタビュー トミー・バストウ」
■4月1日
スピンオフ作品「オウメサン、オカミ、シマス。」前編、「スペシャルトーク1 円井わん・濱正悟・野内まる」
■4月2日
スピンオフ作品「オウメサン、オカミ、シマス。」後編、「スペシャルトーク2 円井わん・濱正悟・野内まる」
作・大池容子は「ふじきみつ彦さんは『ばけばけ』脚本執筆にあたってのインタビューで『何も起きない物語を書いています』とおっしゃっていました。本編で描かれた『少し変わった、しかし何気ない日常』。その温かさを大事にしながら、今回のスピンオフではおサワさんとおウメさんの何気ない、しかし、もしかしたら彼女たちにとってほんのちょっと特別だったかもしれない日のことを書きました。お楽しみいただければ幸いです」と言葉を寄せている。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記