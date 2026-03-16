ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した、りくりゅうペアの解説が「神解説」などと話題を集めた高橋成美さんが１６日、日本テレビ系「しゃべくり００７」に出演。集中力などについて語った。

高橋さんは幼少期を中国で過ごし、インターナショナルスクールに通った帰国子女。難関進学校である渋谷教育学園幕張高校を経て、慶應義塾大学総合政策学部を卒業した。英語、中国語など７カ国語を操る才媛でもある。

短時間で集中して勉強することが得意だったという高橋さん。「フィギュアスケートって移動が多い。車の中の移動時間を有効活用したり、そういうことやってたら短時間で集中する（ことができるように）」「私、けっこういろんなこと同時にやるのが得意」と話した。

高校な授業の始まりと終わりにチャイムがなかったり、髪色も自由、ネイルもＯＫの自由な校風。「『自調自考』を大事にしている。自分で調べて自分で考える。自立して生活しているので。校則はほぼ決められていなくて」と明かした。

語学については「日本語、英語、中国語は暮らしていた場所。スペイン語はインターナショナルスクールの第２言語、フランス語は（拠点だった）カナダ・モントリオールがフランス語。韓国語とロシア語は大学で取りました（専攻した）」と説明し、「え〜っ？！」「すごい」とスタジオには驚きの声があがっていた。