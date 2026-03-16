高知や岐阜などで、桜の開花が発表されました。花粉症の人でも満開の桜を楽しめそうな過去の記録を見てみます。

【写真で見る】「桜満開日」と「スギ花粉」のピークアウトを比較してみると

桜の開花 「ちょっと寂しかった」上野ではまだつぼみ

16日午前、高知市の高知城にあるソメイヨシノの標本木で6輪の開花が確認されました。2025年より7日早い開花です。

岐阜でも午前中に桜の開花を確認。2023年などと並んで観測史上最も早いということです。

さらに午後には、山梨・甲府でも桜が開花。観測史上最速を更新しました。

東京・上野恩賜公園にあるソメイヨシノはまだつぼみの状態で、開花にはもう少し時間がかかりそうです。

20代女性

「桜は咲いてなかったけど、人が少なくてよかった」

「ちょっと早かったです」

「リベンジをしに行きたいですね。ちょっと寂しかったので」

各地の桜の開花予想

ウェザーマップの予想では、東京の開花は18日で、その後も軒並み開花予報が出てます。

【2026年 桜開花予想】

・東京：3月18日

・広島：3月19日

・福岡：3月20日

・熊本：3月21日

・大阪：3月24日

・仙台：3月29日

※ウェザーマップ（16日発表）

桜が満開ならスギ花粉はピークアウト？ねらい目の時間帯は…

井上貴博キャスター:

花粉が辛いという人もいると思いますので、気象予報士に花見のタイミングを聞きました。

【花粉症・花見のタイミングは？】

●午前8時〜9時：〇

→気温が低く花粉飛散量が少ない

●日中：△

●夕方以降・日没後：〇

→ピーク時間を過ぎ、花粉飛散量少ない

一方、桜の満開日とスギ花粉のピークアウトを比較してみます。

【さくら満開日（左）とスギ花粉ピークアウト（右）】

2025年：3月30日 ／ 3月28日

2024年：4月4日 ／ 3月30日

2023年：3月22日 ／ 3月20日

2022年：3月27日 ／ 4月2日

2021年：3月22日 ／ 3月23日

2020年：3月22日 ／ 3月14日

※気象予報士によると

桜の満開日には、スギ花粉がピークを迎えている傾向です。