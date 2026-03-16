桜が満開になる頃、スギ花粉はピークアウト？花粉症の人におすすめの“花見タイミング”とは【Nスタ解説】
高知や岐阜などで、桜の開花が発表されました。花粉症の人でも満開の桜を楽しめそうな過去の記録を見てみます。
【写真で見る】「桜満開日」と「スギ花粉」のピークアウトを比較してみると
桜の開花 「ちょっと寂しかった」上野ではまだつぼみ
16日午前、高知市の高知城にあるソメイヨシノの標本木で6輪の開花が確認されました。2025年より7日早い開花です。
岐阜でも午前中に桜の開花を確認。2023年などと並んで観測史上最も早いということです。
さらに午後には、山梨・甲府でも桜が開花。観測史上最速を更新しました。
東京・上野恩賜公園にあるソメイヨシノはまだつぼみの状態で、開花にはもう少し時間がかかりそうです。
20代女性
「桜は咲いてなかったけど、人が少なくてよかった」
「ちょっと早かったです」
「リベンジをしに行きたいですね。ちょっと寂しかったので」
各地の桜の開花予想
ウェザーマップの予想では、東京の開花は18日で、その後も軒並み開花予報が出てます。
【2026年 桜開花予想】
・東京：3月18日
・広島：3月19日
・福岡：3月20日
・熊本：3月21日
・大阪：3月24日
・仙台：3月29日
※ウェザーマップ（16日発表）
桜が満開ならスギ花粉はピークアウト？ねらい目の時間帯は…
井上貴博キャスター:
花粉が辛いという人もいると思いますので、気象予報士に花見のタイミングを聞きました。
【花粉症・花見のタイミングは？】
●午前8時〜9時：〇
→気温が低く花粉飛散量が少ない
●日中：△
●夕方以降・日没後：〇
→ピーク時間を過ぎ、花粉飛散量少ない
一方、桜の満開日とスギ花粉のピークアウトを比較してみます。
【さくら満開日（左）とスギ花粉ピークアウト（右）】
2025年：3月30日 ／ 3月28日
2024年：4月4日 ／ 3月30日
2023年：3月22日 ／ 3月20日
2022年：3月27日 ／ 4月2日
2021年：3月22日 ／ 3月23日
2020年：3月22日 ／ 3月14日
※気象予報士によると
桜の満開日には、スギ花粉がピークを迎えている傾向です。