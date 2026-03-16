【ベルギーリーグ】ヘンク1―0シント＝トロイデン（日本時間3月15日／セゲカ・アレーナ）

【映像】急加速からの爆速70mダッシュ→カットインシュート

日本代表MFのダイナミックなフィニッシュワークだった。ヘンクの伊東純也が、自陣ゴール前から敵陣でのシュートに繋げる“70mカウンター”を完遂させると、この圧倒的なスピードとテクニックを目撃したファンも驚きと興奮の声を寄せている。

日本時間3月15日、ベルギーリーグの第29節が行われ、ヘンクはホームでシント=トロイデンと対戦。伊東が先発したこの試合は、対戦相手も日本代表DFの谷口彰悟をはじめ、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、GK小久保玲央ブライアンがスタメンに名を連ね、日本人対決が実現した。

シント=トロイデンの“日本人軍団”に対して驚異となったのが伊東だ。27分、シント=トロイデン伊藤涼太郎が左CKからクロスを送り込むと、ヘンクのザカリア・エルウアディがニアでクリア。このボールがヘンクの右サイドに飛ぶと、まずはシント=トロイデンの10番イリアス・セバウィが最初に触ったものの、トラップが流れたところでヘンクのMFコンスタンティノス・カレサスが回収、すぐさま速攻を開始した。

この時、自陣ゴール前にいた伊東も、その動きを察知してランニングを始め、これがチャンスに繋がると見るや、一気に急加速。中央右から持ち上がっていたカレサスが、そんな伊東を見て左のスペースにパスを送ると、爆速ダッシュしていた日本代表MFはハーフを超えたところでボールに到達。スピードを緩めることなく一気に敵陣へと侵入した。そして、ゴール前20mほどのところで速度を落とし、右に方向転換。一瞬のカットインから右足を振り抜き、2人のDFに寄せられる前に間を抜くシュートを放ってみせた。

このフィニッシュが惜しくもゴールの右に逸れると、伊東自身はうずくまって顔を覆い、立ち上がると今度は吠えながら悔しさをあらわにした。

自陣ゴール前から敵ゴール前までおよそ70mを走破して、ランニング→ダッシュ→ドリブル→シュートと、変幻自在の緩急と技術の高さが光るダイナミックなパフォーマンス。これにはファンもリアクションを寄せ、SNSでは「いいね〜今日も伊東純也だね〜」「今日もキレキレ！」「対戦相手としての伊東純也ってこんなに脅威なのか」「走る時に加速していく感じがめっちゃ好き」「超惜しいシュート！」「純也君うっま！ボール持つと湧くね」と称賛や驚きの声であふれ返っていた。

なお、チームは20分の先制点を守り切ってホームで1―0の勝利。伊東は80分まで左WBとしてピッチに立ち、上位でもある“日本人軍団”からの白星に貢献した。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）