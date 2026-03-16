山形県西川町の菅野大志町長（４７）のパワーハラスメント問題で、町が設置した第三者委員会の調査報告書が１６日公表され、町長の行為８件をパワハラに当たると認定した。

町議会の調査特別委員会（百条委員会）に続き、多くの行為がパワハラと判断された。一方、菅野町長は次期町長選（４月７日告示）について「報告書の内容を精査したい」として態度を明らかにしなかった。

１６日の町議会全員協議会で町が報告した。第三者委は弁護士３人で構成し、昨年６月以降、職員や元職員ら３３１人へのアンケートや、菅野町長を含めた１９人へのヒアリングを実施。調査対象とした行為１５件のうち８件をパワハラに認定、または該当するとした。

退職を申し出た職員の襟元をつかんで町長室に連れ込んだ行為や、業務用チャットに「お前ら」「あほか」などと投稿した件については、百条委と同様に「町長の優越的関係を背景としたパワハラ」と認定した。

また、残業時間の一部を別の月に付け替えるように求め、応じなかった職員を異動させた件については、百条委の報告書では触れられなかったが、第三者委は「長時間残業への対処として正当化できず、就業環境を害する」として認定した。

町幹部が入るＬＩＮＥグループで「今までの体たらくを取り返すには、二倍速でやるしかない」などと投稿したり、特定の課を侮辱的と捉えられかねない「モニタリング（監視）３課」と呼んだりした６件については、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であるかどうかは明らかとならなかった」として認定しなかったが、「該当する可能性がある」などとした。

報告を受け、百条委の委員長を務めた佐藤耕二議員は「町長は百条委と第三者委がともにパワハラを認定した事実を重く受け止め、再発防止と町民への説明を尽くしてほしい」と述べた。

問題を追及してきた住民団体の池上博代表は、協議会を傍聴し「これほどまでハラスメントを行っていたのかと驚いた。町長は身を引いて職員と町民に安心感を与えてほしい」と訴えた。