「最高な英才教育！」中川翔子、「人生最大の夢のひとつ」が実現！ 「今この時しか叶えられない夢」
タレントの中川翔子さんは3月16日、自身のInstagramを更新。「人生最大の夢のひとつ」が実現したことを報告し、写真を公開しました。
【写真＆画像】「人生最大の夢のひとつ」が実現した中川翔子
ファンからは「もう最後か」「今この時しか叶えられない夢」「行かなかったら、一生後悔してたと思います」「最高な英才教育！」「しょこたんがホンマに嬉しそう」「双子ちゃん抱っこすごい」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆画像】「人生最大の夢のひとつ」が実現した中川翔子
「一生の思い出をつくりにいくんだ！」中川さんは「人生最大の夢のひとつを叶えに行ってきました、、！ それは！ 後楽園ゆうえんち 東京ドームシティの戦隊ショーに双子と一緒に行く事！」と報告。「お散歩遠出する勇気がなかなか出ないでいたけど、戦隊ショーは今月いっぱいだと、ふと気づいたので！ 戦隊の50年の歴史が終わり、ショーも終わっちゃう」と、千載一遇のチャンスだったことを明かし「人生は一度きり、人生は思い出作りの冒険、一生の思い出をつくりにいくんだ！と双子に教えてもらいました」と振り返っています。また、17枚の写真と2枚の画像で、当日の様子も伝えました。
「今ならではのフォルムですね」13日には「双子に新しいロンパース買いました」とつづり、双子の息子とのスリーショットを公開した中川さん。息子たちは「前からずっと気になってたケチャップandマスタード」のロンパースを着用しており、とても愛くるしいです。ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「どんどん大きくなりますね」「今ならではのフォルムですね」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)