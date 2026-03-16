5年ぶりの刷新となった「HIPERMAX S」はどう変わった？

多くのクルマはモデルライフ途中にマイナーチェンジ、改良などと呼ばれるアップデートが行われます。販売のテコ入れ、ユーザーからのフィードバック、走りの熟成……理由はさまざまですが、その根底には「より良いモノを提供したい」という思いがあるのでしょう。

カスタマイズの世界もその考えは同じですが、クルマよりも短いスパンで開発され、自動車メーカーを超えた幅広い車種に対応させる必要があるため、なかなかパーツそのものをアップデートさせるのは難しいと聞きます。しかし今回そこに対して果敢にメスを入れたのが、約5年ぶりに進化したHKSの車高調整式サスペンション「新HIPERMAX S」になります。

【画像】見た目も結構違うぞ！ 新型「HIPERMAX S」の進化を写真で詳しくチェック！（46枚）

HKSのオリジナルサスペンションは1989年に登場。当初の製造は社外でしたが、基礎研究を経て1996年にいきなりレース由来の4Way DAMPER（何と伸び／縮みそれぞれ2Wayの超ハイスペック）を開発。その後、1998年に現在のHIPERMAXのご先祖さまといえる車高調整式サスペンションキット「HIPER DAMPER」を発売。

その末裔（まつえい）となるのが今に続く「HIPERMAXシリーズ」で、ストリートに焦点を当てた「S（2021年発売）」とサーキットに焦点を当てた「R（2022年）」が用意されています。

では、今回何が進化したのでしょうか？ 1つ目は「耐久・信頼性のさらなる向上」です。HIPERMAX Sは3年間6万kmの保証が付いていましたが、新型はダストブーツが「デュラブーツ」に進化すると同時に、スタビライザーリンクも保証内容に適応。中でもダストブーツは意外と日本では厳しいオゾンの耐性を高めた新素材の採用がキモとなっています。

ゴム部品にも3年間6万kmの長期保証が付与された

2つ目は「見た目の変更」です。アッパーマウントは従来のヘアライン仕上げからショット表面処理に変更、スプリングインシュレーターは黒からゴールドに変更され、新型は質感を高めた“大人”な印象に。さらにスプリングには新たにバネレートがレーザー刻印されたのも、うれしい進化です（交換時に混乱しない）。細かい部分ではラベルも新デザインに変更されています。

見た目でも分かる進化の様子。写真は現行型シビックタイプR（FL5）のフロントだ

そして3つ目が今回最も重要な項目となる「走りの進化」です。もともとHIPERMAX Sはストリート用サスペンションとして「愉（たの）しいだけでも、快適なだけでも終わらない」という価値を「走り心地」と定めています。つまり、性能だけ良ければOK、タイムが出ればOKではなく、数値にはなかなか表れないけどドライバーが感じる大事な領域（扱いやすい、安心感、懐の深さ、走りやすさ）までこだわったセットが行われています。

その走りは筆者（山本シンヤ）もさまざまな車種で体感済みですが、走るシーンによって、アフターサスペンション特有の“粗さ”や“辛さ”が顔を出すことも……。それはHKSのサスペンション開発部隊も認識していたようで、今回の進化に生きているそうです。

そんな新HIPERMAX Sの走りの指標として掲げられたのは「フラットライドコンセプト」。単に足が動くだけでなく、走行中の車体の姿勢（直線のみならずコーナリング中も）がいかにフラットで安定できるかです。

その実現のために、スムーズにしながらも無駄な動きを抑える「デュアル・プリロード・バルブシステム」、底突きの防止だけでなく第2のスプリングとして積極的に活用する「アドバンスド・バンプラバー」、そして減衰力調整の変化を明確にする「ワイドレンジニードル」といったアイテムを採用。

これらの武器に加えて、全日本シリーズ3年連続優勝を記録するダートトライアル（不規則な路面からの入力を素早く収束させる上では最適な実験室）をはじめとするモータースポーツ活動で得た知見・ノウハウをフィードバックしたセットアップも今回の進化に生きているといいます。

今回は新車取材でも走り慣れた箱根ターンパイクのワインディングで新HIPERMAX Sを装着した3台のスポーツモデルに試乗してきました。車高調整／減衰力はドライバーの好みや走るステージに合わせて調整が可能ですが、今回はHKS推奨値での走行です。

ターンパイクでガチ試乗！ 3台の特性はノーマルとどう違う？

1台目の試乗はトヨタのGR86です。このモデルはHKSのスーパーチャージャーキットが装着されており約300psのスペック、タイヤはアドバン・フレバが装着されています。

しなやかさとダイレクト感が両立されており、もはやノーマル超えと言っても良い出来栄えだ

その印象は「GR86とBRZのいいとこ取り＋α」です。具体的には回頭性はGR86のA型のような切れ味とBRZのSTIスポーツのようにリアがドシッと構えたスタビリティの良さが違和感なく連続的に融合。つまり、「ワクワクするけどドキドキしない」味付けです。

さらにノーマルよりも前後左右の姿勢変化が抑えられているにもかかわらず、ローダウンを忘れるストローク感が備えられているので、路面を問わずしなやかなのに吸い付くような走りが可能でした。

乗り心地はノーマルよりバネレートは高いものの、初期入力を上手に逃がしているのと、抑え込むのではなく“いなし”を効かせた減衰により快適性はむしろノーマルより高く、シットリした足の動きも相まって動的な質感も高められていたのは、ビックリ!!

実は「試乗前は300psでストリートサス、意外とじゃじゃ馬なのかな？」と予想していましたが、乗ると良く調教されたサラブレッドで「そのままサーキットに持ち込んでも悪くないな」と思うポテンシャルでした。

2台目はホンダのシビック・タイプR（FL5）で、タイヤはアドバン・エイペックスを装着。純正でZF製アダプティブサスペンション装着なので、試乗前は「総合的なノーマル越えは厳しいか？」と思っていましたが、走らせると……。その印象は「新旧タイプRの融合」です。

具体的には旧世代のタイプRのような薄皮を剥いだようなダイレクト感と、新世代タイプRのしなやかさと懐の深さを両立。FFながらアンダー知らずでノーズがインに吸い込まれるように旋回するノーマルの良さはそのままに、より自然、より滑らかに曲がっていきます。例えるならばフロントヘビーな前後バランスが整い、リアタイヤをより使ったコーナリング。その結果、舵（だ）角も少ないので、楽に、安定して走ることができました。

乗り心地はノーマルにあるドライブモード「コンフォート」と「スポーツ」の中間といった印象で、動き過ぎず抑え込みさせ過ぎない絶妙な足の動きと、GR86と同じく初期入力を上手に逃がし、抑え込むのではなくいなしを効かせた減衰の合わせ技により、メカサスとしてはかなり理想に近いセットかな……と。

個人的には走りと快適性のバランスがRの中で最良だと思っている、アコード・ユーロRを思い出すような乗り味でした。

最後はWRX STI（VAB）で、タイヤはアドバン・エイペックスを装着。上記の2台と異なり世代がちょっと古いモデルですが、新時代のサスとの組み合わせで伸び代はあるのでしょうか？

その印象は「より骨太になったSTIコンプリートモデル」です。具体的にはサスペンション可動部がより自然に動いている印象で、例えるならば緊張していた筋肉がほぐれて強さの中にしなやかさがプラスされています。特にリアサスの動きは激変レベルで、リアがシッカリ仕事をしてくれることで、ノーマルは力技で曲げていたのに対してより自然、より素直な旋回になっています。

ただ、HKS推奨値だとワインディングではややリアが動き過ぎだったので、リアを1段硬めにすると落ち着きがアップ。ただ、それだとステアフィールが希薄になるので、フロントを1段硬めに調整。すると、ステアフィールは良くなったがリアのしなやかさが…‥…とどんどん沼にハマっていきました（汗）。しかし、いろいろ試しながら「マイベスト」を見つけるのも、楽しいことです。

乗り心地は動きが渋い上にヒョコヒョコと落ち着かない感じが消え、最新のレヴォーグのようなしなやかさとアタリの優しさプラス。コンペティションマシンからロードカーに変貌……といった印象でした。

走る場所・路面を問わないマルチパフォーマー！

そろそろ結論にいきましょう。今回3台の新HIPERMAX S装着車に乗って感じたのは、ノーマルの良さを損なうことなく走りがレベルアップしていることと、ストリートがメインのサスペンションながらも「サーキットもイケるだろう」と感じさせるポテンシャルを備えていることでした。要するに走る場所・路面を問わないマルチパフォーマーだということです。

「ノーマルを否定せずリスペクトした上で独自の性能をプラス」。それがHKS流のサスペンション作りだ

このあたりをサスペンション開発課の矢部健司氏に聞くと、「われわれはノーマルを否定するのではなく、リスペクトした上で独自の性能をプラスさせています。その1つが走りだけでも、快適性だけでもない『走り心地』の思想です。それは限界域の性能だけでなく、サスの動き始めや素直なクルマの動きといった過渡領域の性能も磨き上げないとたどり着きません。その実現のためには、シミュレーターや実車テスト、大学との共同研究（気持ちいい走りの数値化）『自社開発』と、極めて細かいセットをすぐに形にできる『自社生産』のこだわりも大きいです」と教えてくれました。

以前、従来品のHIPERMAX Sに乗った時、「サードパーティーのサスペンションで“乗り味”について語る日がやって来るとは」と思いましたが、新HIPERMAX Sはそれがより奥深く、より懐深く、そしてより味わい深くなっています。

一般的にサスペンション交換の目的は「ハンドリング向上」、「快適性向上」が主ですが、HIPERMAX Sはそれに加えて「乗り味」も大きく引き上げるサスペンションと言っていいと思います。

そんな「走り心地の進化」に感銘した筆者は愛車GRヤリス（24式）に新HIPERMAX Sを装着しています。車高はこだわりのノーマル比マイナス10mm、減衰は高速移動が主なのでHKS推奨（フロント:15、リア:15）ではなくフロント：22、リア：22に調整。

その走りはGRヤリスとLBX MORIZO RRのいいとこ取りの「グランドツアラー」といったモノです。先日GRヤリスMORIZO RRが登場しましたが、未試乗ながらも個人的には「乗り味は負けていない!!」と思っております。