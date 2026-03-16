詐欺で1300万円騙され…カカロニ栗谷、借金1000万円返済のためバイトも：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）3月14日（土）放送は、逆境に立たされた人間の強さを測るチャレンジ企画、第8回「バカヤロウ徒競走」前編。今回は、ロングサイズ伊藤（や団）、森本晋太郎（トンツカタン）、こたけ正義感、栗谷（カカロニ）の4組が挑戦するが、まさかのマジ報告で延長戦の末に涙！？
【動画】詐欺で1300万円騙され…カカロニ栗谷、借金1000万円返済のためバイトも
「バカヤロウ徒競走」とは、目の前で繰り広げられる腹立たしい場面を見た怒りのパワーで「バカヤロウ！」と叫びながらダッシュし、40m走のタイムがどれくらい上がるかを競う。
カカロニ・栗谷の挑戦では、30年後の未来からタイムスリップして来た栗谷の息子が登場。子どもの頃に病気で亡くなってしまった父・栗谷に大人になった姿を見てもらうためにやってきたという。
全然モテないという息子は、学生時代に彼氏のいる女の子に告白してフラれたが「関係ねぇ！奪ってやる」と言ったところ、「その内容がクラス中に拡散され女子全員に無視された」、マッチングアプリで出会った女性と待ち合わせると「その女性の男友達も数人いてヘラヘラこっちを見ていた」というエピソードを披露するが、実は全て栗谷の実話！
25歳で「まだ童貞」だという息子は、父・栗谷が「この時代の童貞芸人として一世を風靡している」と思っていた。「YouTubeの登録者数200万人越えのスター童貞芸人」「ドラマにも出て、嵐の櫻井翔さんと共演」「街頭インタビューで咄嗟に放った『バキバキ童貞です』というパンチライン」「世の中の悩める男性たちの苦悩を代弁し、モテない男たちに勇気を与えた」と、うれしそうに父親の武勇伝を語る息子。しかし、春とヒコーキ・ぐんぴぃと勘違いしていた！
これを聞いた栗谷は「バカヤロウ！」と叫びながら駆け抜ける。
しかし、ゴール後も浮かない顔を続ける栗谷。実は、詐欺にあい、1300万騙され「今、借金が1000万あります」と衝撃告白！父親が危篤で病院に駆けつけるが翌朝亡くなり、その日出演したイベント出演では自分だけスベり、その夜に詐欺にあった、という散々な1日だった。借金返済のためUber Eatsのバイトも始めたという。
「すみません、企画壊しちゃって」と謝る栗谷に、スタッフ、出演者は再挑戦を促す。1000万円の借金を背負った栗谷の前に現れた30年後の息子は、未来での様子を告げる。
「お父さん、諦めないで、これからも芸能界を続けてくれ！」と励まされた栗谷は、涙の「バカヤロウ！」で全力疾走。「バカヤロウ徒競走」始まって以来の感動回に！
その他、遅刻により収録5分前にスタジオ到着した“本当のバカヤロウ”ロングサイズ 伊藤の挑戦では、相方の本間キッドと中嶋享が「伊藤を切ろう」と相談！？ピンのMC仕事で活躍中の森本晋太郎（トンツカタン）は、番組キャスティング会議で「なんとなく売れてる雰囲気」「ネットで人気のある人の近くにいるだけ」とキツいことを言われ爆走するが、その後、実際にあったことだと知らされ…！？ お笑いに対し誰よりもストイックな弁護士芸人・こたけ正義感は、同期のGパンパンダ（星野光樹、一平）の涙ながらの熱演に感動…かと思いきや！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】詐欺で1300万円騙され…カカロニ栗谷、借金1000万円返済のためバイトも
カカロニ栗谷、詐欺被害で借金…涙のバカヤロウ！
「バカヤロウ徒競走」とは、目の前で繰り広げられる腹立たしい場面を見た怒りのパワーで「バカヤロウ！」と叫びながらダッシュし、40m走のタイムがどれくらい上がるかを競う。
カカロニ・栗谷の挑戦では、30年後の未来からタイムスリップして来た栗谷の息子が登場。子どもの頃に病気で亡くなってしまった父・栗谷に大人になった姿を見てもらうためにやってきたという。
全然モテないという息子は、学生時代に彼氏のいる女の子に告白してフラれたが「関係ねぇ！奪ってやる」と言ったところ、「その内容がクラス中に拡散され女子全員に無視された」、マッチングアプリで出会った女性と待ち合わせると「その女性の男友達も数人いてヘラヘラこっちを見ていた」というエピソードを披露するが、実は全て栗谷の実話！
25歳で「まだ童貞」だという息子は、父・栗谷が「この時代の童貞芸人として一世を風靡している」と思っていた。「YouTubeの登録者数200万人越えのスター童貞芸人」「ドラマにも出て、嵐の櫻井翔さんと共演」「街頭インタビューで咄嗟に放った『バキバキ童貞です』というパンチライン」「世の中の悩める男性たちの苦悩を代弁し、モテない男たちに勇気を与えた」と、うれしそうに父親の武勇伝を語る息子。しかし、春とヒコーキ・ぐんぴぃと勘違いしていた！
これを聞いた栗谷は「バカヤロウ！」と叫びながら駆け抜ける。
しかし、ゴール後も浮かない顔を続ける栗谷。実は、詐欺にあい、1300万騙され「今、借金が1000万あります」と衝撃告白！父親が危篤で病院に駆けつけるが翌朝亡くなり、その日出演したイベント出演では自分だけスベり、その夜に詐欺にあった、という散々な1日だった。借金返済のためUber Eatsのバイトも始めたという。
「すみません、企画壊しちゃって」と謝る栗谷に、スタッフ、出演者は再挑戦を促す。1000万円の借金を背負った栗谷の前に現れた30年後の息子は、未来での様子を告げる。
「お父さん、諦めないで、これからも芸能界を続けてくれ！」と励まされた栗谷は、涙の「バカヤロウ！」で全力疾走。「バカヤロウ徒競走」始まって以来の感動回に！
その他、遅刻により収録5分前にスタジオ到着した“本当のバカヤロウ”ロングサイズ 伊藤の挑戦では、相方の本間キッドと中嶋享が「伊藤を切ろう」と相談！？ピンのMC仕事で活躍中の森本晋太郎（トンツカタン）は、番組キャスティング会議で「なんとなく売れてる雰囲気」「ネットで人気のある人の近くにいるだけ」とキツいことを言われ爆走するが、その後、実際にあったことだと知らされ…！？ お笑いに対し誰よりもストイックな弁護士芸人・こたけ正義感は、同期のGパンパンダ（星野光樹、一平）の涙ながらの熱演に感動…かと思いきや！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！