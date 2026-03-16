１６日午前１０時１０分頃、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で、プレジャーボート２隻が相次いで転覆した。

第１１管区海上保安本部によると、２隻に乗っていた高校生１８人と乗組員３人の男女計２１人が海に投げ出され、女子高校生１人と男性船長１人の計２人が死亡。多くの高校生らが負傷している。

２隻は、移設工事の抗議活動で使用されることもある「平和丸」（長さ約８メートル、定員１３人）と「不屈」（長さ約６メートル、定員１０人）。いずれも、移設工事に反対する市民団体「ヘリ基地反対協議会」が運航し、同団体関係者によると、この日は研修旅行中の同志社国際高校（京都府京田辺市）の２年生を乗せ、移設現場付近を案内していたという。

１１管によると、平和丸には高校生１０人と乗組員２人の計１２人が乗船しており、このうち高校２年の女子生徒（１７）が転覆した船の下から救助されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。不屈には高校生８人と船長の男性（７１）の計９人が乗船。このうち、船長の死亡が確認された。生徒全員は救命胴衣を着用していたが、船長については調査中という。

同志社国際高のホームページによると、同校は平和教育に力を入れており、例年、２年次に沖縄研修旅行を実施。電話で対応した職員の説明などによると、１６日は複数のコースに分かれて行動し、コースの一つに「船で辺野古を海から見る」プログラムがあった。

事故は、監視警戒中の１１管が２隻に安全航行を呼びかける中で発生。当時、波浪注意報が出されていた現場海域では白波が立ち、２隻ともかなり揺れていたという。１１管は業務上過失往来危険と業務上過失致死傷容疑で調べる。

またこの日午後５時５分頃、転覆の調査にあたっていた那覇海上保安部所属の巡視船搭載艇も波を受けて転覆したが、乗船していた海上保安官６人は全員救助され、無事だった。