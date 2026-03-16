NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン、トキを演じる眄个△り（23）と夫ヘブン役のトミー・バストウ（34）が16日、大阪市のNHK大阪放送局で「ばけばけ」スペシャルトークイベントに登壇した。

ドラマは松江の没落士族の娘で、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルに描く。

撮影は2月7日にクランクアップ。トークショーには15倍を超える抽選を突破したファン1100人が参加。同時に行われた松江会場の北川景子、板垣李光人ともつなぎ、27日の最終回に向けて盛り上がった。

ドラマでは眄个遼かな表情が“顔芸”として話題になったが、「本当にしているつもりがなくて。私、表情どうですか？」とトミーに質問。トミーは「トキになると表情が出る。芝居です」と褒めた。

2人は俳優吉沢亮が演じた錦織友一についても言及。トミーは「亮さんは13キロ、体重を減らした」と役者魂に感服。眄个癲崋分の体の形を変えるって相当の強さ、役者魂。学ぶことが多かった」と敬意を表した。

最後のあいさつでは、眄个「ばけばけのことをお話しするのは最後になるかもしれない」と感極まり涙。「毎日、リアタイするので、一緒に最後まで見て」とファンに呼びかけた。

イベント終了後、囲み取材に応じると、「直接感謝できる最後だったので胸がいっぱい。伝わっていればうれしい。日常に『ばけばけ』がなじんだり染みこんだりすればうれしい」と感想を語り、ドラマを「日々」と例えた。

ディズニー傘下のFXが手がけるドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影のため、丸刈り姿で登場してファンを仰天させたトミーも「世界一のママさんですね。あかりさんがいなかったら絶望的な撮影。やさしいしおもいやりがある。ずっと僕のたどたどしい日本語に付き合ってくれた。心底ありがたい」と感謝した。

ドラマ関連で眄个トミーと会う機会もおそらく最後とあって、「ありがとう」と熱い抱擁を交わすと、トミーも「9月に戻りますし、12月のライブでまた会いましょう」と再会を誓った。

また、円井わん演じるトキの友人サワを主人公にした「オサワ、スイーッチョン。」（30〜31日午後11時）と、野内まる演じる花田旅館の女中ウメを主人公にした「オウメサン、オカミ、シマス。」（4月1〜2日午後11時）のスピンオフ2作品の放送を発表した。