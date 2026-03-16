メディア関係者への罵声・唾を吐く威嚇行為…浦和がサポーター1名にホームゲーム5試合の入場禁止処分
浦和レッズは16日、威嚇行為(メディア関係者への罵声・唾を吐く行為)を行なった当該者1名に対し、ホームゲーム5試合の入場禁止処分を科したことを発表した。
クラブによると、J1百年構想リーグEAST第4節鹿島戦において、後半アディショナルタイムに中継映像のカメラ撮影スタッフに対して、処分対象行為が行われたことを、カメラ撮影スタッフ本人が確認したという。そして、試合後に中継映像の制作会社からクラブ広報担当スタッフへ報告があり事案が発覚したようだ。
中継用に撮影していた映像の一部に違反行為が記録されていたため、クラブ競技運営本部所属スタッフが映像を確認し、処分対象行為に及んだ者1名の特定作業を実施。処分対象者と推察される人物へ連絡をし、本人が処分対象行為を認めたため、面談を実施したようだ。
その後、当該カメラ撮影スタッフへの面談を実施し、双方の面談内容を元に競技運営本部としての処分方針を決定。13日にコンプライアンス委員会を実施し、処分内容を決定したようだ。入場禁止処分対象試合は3月18日の柏戦から4月29日の川崎F戦までとなり、期間中に行われるアウェーゲーム、浦和レディース、アカデミーが出場するすべての試合が含まれるという。
クラブは「浦和レッズは引き続き、違反行為発生防止施策への注力と、違反事案に対する適時適正、かつ毅然とした対応を徹底し、安全・快適で熱気ある満員のスタジアムの実現に全力を投じてまいります」とコメントしている。
クラブによると、J1百年構想リーグEAST第4節鹿島戦において、後半アディショナルタイムに中継映像のカメラ撮影スタッフに対して、処分対象行為が行われたことを、カメラ撮影スタッフ本人が確認したという。そして、試合後に中継映像の制作会社からクラブ広報担当スタッフへ報告があり事案が発覚したようだ。
その後、当該カメラ撮影スタッフへの面談を実施し、双方の面談内容を元に競技運営本部としての処分方針を決定。13日にコンプライアンス委員会を実施し、処分内容を決定したようだ。入場禁止処分対象試合は3月18日の柏戦から4月29日の川崎F戦までとなり、期間中に行われるアウェーゲーム、浦和レディース、アカデミーが出場するすべての試合が含まれるという。
クラブは「浦和レッズは引き続き、違反行為発生防止施策への注力と、違反事案に対する適時適正、かつ毅然とした対応を徹底し、安全・快適で熱気ある満員のスタジアムの実現に全力を投じてまいります」とコメントしている。