16日、お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹さんが自身のXを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦のため、アメリカ・マイアミに到着したことを報告しました。

【写真を見る】【ずん・飯尾和樹】WBC・侍ジャパン敗退後にマイアミ到着を報告 「侍JAPANの皆さん 熱闘お疲れ様でした」





飯尾さんは、「ぺっこり88° 侍JAPANの皆さん 熱闘お疲れ様でした」と、野球日本代表の皆さんへ向けての労いの文章を投稿。続けて、「次の大会またお願いします」とコメント。



日本代表・侍ジャパンは、飯尾さんがマイアミに到着する前の日本時間15日に、WBCの準々決勝でベネズエラに敗れ敗退しました。









さらに飯尾さんは、「飯尾家長男は熱闘の17時間後に 出川さん中岡達が待つマイアミに到着」と綴り、サンダルにジャージ姿でキャリーケースを引く写真も掲載。



熱闘の試合を現地で観戦したお笑いタレントの出川哲朗さんと、ロッチ・中岡創一さんたちも待つ、アメリカ・マイアミに到着したことを報告しています。









この投稿にフォロワーからは、「芸人としては100点満点のタイミングですねw」「普通の旅行になってしまった、さすが過ぎる飯尾さん」「WBCの結果で凹んでるときに笑いをありがとう」「せっかくなので、マイアミ楽しんでください！」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】