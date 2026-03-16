高知や岐阜などで、桜の開花が発表されました。

【画像で見る】お花見あるある“四重苦”とは

東京でも、まもなく開花するとみられていますが、今年のお花見の傾向はどのようになるのでしょうか。

全国のさくらの開花予想

井上貴博キャスター:

3月16日、桜の開花マップが発表されました。

【ウェザーマップ予想2026 さくら開花前線】

名古屋：3月17日

東京：3月18日

福岡：3月20日

大阪：3月24日

仙台：3月29日

新潟：4月2日

札幌：4月22日

物価高での影響か お花見の予算も節約傾向

井上キャスター:

お花見にかける予算はどのくらいなのでしょうか。

インテージの調査によると、2025年は平均7407円、2026年は平均6383円と1000円以上減るという結果となりました。



物価高により節約志向になっていて、「日常圏内」で楽しむ傾向になっていると考えられます。

4人に1人が約30分以内の滞在 花見スポットを「通るだけ」も…

井上キャスター:

お花見スポットに行ったとき、どのくらいの時間滞在するでしょうか。

【お花見スポット滞在時間】※調整さんチームより

約30分以下：28％

約1時間以下：29.3％

約1時間30分：11％

約2時間：22.4％

3時間以上：9.3％

4人に1人が約30分以下と答えています。



また、約30分以下の28%のうち「花見スポットを通るだけ」と答えたのは9.9％でした。

2026年のお花見トレンドは「インドア」？

井上キャスター:

外だと寒かったり、花粉があったりということで、「室内で花見ができないか」と、ここ数年は「インドア花見」も定着しつつあるようです。

レンタルスペース予約サイト「スペースマーケット」によると、▼場所取り、▼天候、▼トイレ行列、▼花粉という「お花見あるある」の四重苦解消のため注目されたといいます。



「インドア花見」の検索ワードは、2022年の約150件から、2026年には1000件以上となりました。

古民家やお寺も…レンタルスペースでの「インドア花見」

井上キャスター:

「インドア花見」として、さまざまなものがあるようです。

▼東京・新宿「200_Oasis大久保」

・1時間あたり4200円（最低3時間〜、土日の場合）



観葉植物専門店とコラボしているので、部屋の中には、桜の造花、他の観葉植物、そして、テレビもあるということです。

▼神奈川・横須賀「浄土真宗本願寺派 東教山 乗誓寺」

・1時間あたり1万1150円



本堂の入口には枝垂れ桜があり、広い境内を貸し切ることができるので、お花見をしたり、心を落ち着かせたりすることができます。

▼東京・中野「Makoto古民家 若宮苑」

・西武新宿線・都立家政駅から徒歩3分

・1時間あたり9800円（最低3時間〜）



庭に樹齢100年の桜の木があり、部屋の中からでも目の前に見ることができ、風情があります。