『テレビ×ミセス』『プロフェッショナルランキング』が4月からレギュラー化！ TBS月曜夜は“エンタメナイト”始動
TBSでは4月6日から、月曜日の夜に2つの新番組がスタートする。21時から（初回放送は20時55分から）は『テレビ×ミセス』、22時からは『プロフェッショナルランキング』を放送する。両番組とも特番として放送を重ね、大好評の声を受けてレギュラー化が決定した。
【写真】『プロフェッショナルランキング』チェアマンに坂上忍、プレゼンターに中島健人
毎週月曜19時から放送中の『CDTVライブ！ライブ！』を皮切りに、『テレビ×ミセス』、『プロフェッショナルランキング』とバトンをつなぎ、TBSの月曜日を音楽・エンタメで華やかに盛り上げる。
『テレビ×ミセス』は、日本レコード大賞で3年連続の大賞受賞を果たし、日本を代表するトップアーティストであるMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、さまざまな人やモノと本気で“コラボ”するバラエティ番組。
豪華アーティストとの極上の名曲コラボはもちろん、ミセスメンバーが学校に繰り出すロケ企画も。ミセスがテレビを通じて日本を明るくする企画が続々始動中。規格外のエンターテインメントとなる。
『プロフェッショナルランキング』は、毎回その道を極めたプロたちへの独自取材＆ガチ投票を実施し、検索やAIでは決して導き出せない「本当のランキング」を発表していく番組。
音楽・ドラマなどのエンタメから、グルメ・生活情報まで、さまざまなプロたちの“神解説”とともにお届けするランキングが続々。チェアマンには、芸歴55年以上を誇る、芸能界のプロフェッショナル・坂上忍。プレゼンターを、アイドルのプロフェッショナル・中島健人が務める。
TBS系にて4月6日より、『テレビ×ミセス』は毎週月曜21時（初回放送は20時55分）、『プロフェッショナルランキング』は毎週月曜22時放送。
【写真】『プロフェッショナルランキング』チェアマンに坂上忍、プレゼンターに中島健人
毎週月曜19時から放送中の『CDTVライブ！ライブ！』を皮切りに、『テレビ×ミセス』、『プロフェッショナルランキング』とバトンをつなぎ、TBSの月曜日を音楽・エンタメで華やかに盛り上げる。
豪華アーティストとの極上の名曲コラボはもちろん、ミセスメンバーが学校に繰り出すロケ企画も。ミセスがテレビを通じて日本を明るくする企画が続々始動中。規格外のエンターテインメントとなる。
『プロフェッショナルランキング』は、毎回その道を極めたプロたちへの独自取材＆ガチ投票を実施し、検索やAIでは決して導き出せない「本当のランキング」を発表していく番組。
音楽・ドラマなどのエンタメから、グルメ・生活情報まで、さまざまなプロたちの“神解説”とともにお届けするランキングが続々。チェアマンには、芸歴55年以上を誇る、芸能界のプロフェッショナル・坂上忍。プレゼンターを、アイドルのプロフェッショナル・中島健人が務める。
TBS系にて4月6日より、『テレビ×ミセス』は毎週月曜21時（初回放送は20時55分）、『プロフェッショナルランキング』は毎週月曜22時放送。