女優・高梨臨が、愛犬・ぱんちゃんの誕生日を祝福した。

高梨は１６日までに自身のインスタグラムを更新。 「昨日はホワイトデー♡ぱんちゃんのお誕生日」とつづり、「ぱんちゃん７さい ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」と愛犬の似顔絵とともにチョコレートでデコレーションされたプレートのショットや、ぱんちゃんが散歩を楽しむ様子などをアップ。「ぱんちゃん、これからも、たくさん遊ぼうね」とつづった。さらに「最近カメラを始めてみました とても難しいけど楽しい」と近況も明かした。

この投稿にファンからは「ぱんちゃん♡お誕生日おめでとうございます」「ぱんちゃんにノックアウトー」「いつも可愛いぱんちゃんに癒されてます」「またすごいダッシュでママに駆け抜ける姿見せてね〜」「７歳もパワフルでふわふわでかわいいパンちゃんでいてください」「ぱんちゃんの成長これからも楽しみにしてます」などの声が寄せられている。

ぱんちゃんは、独自のインスタグラムアカウント（＠ｂｉｃｈｏｎ＿ｐａｎ）でフォロワー１０万人超を誇る“人気犬”。飼い主である槙野監督のフォロワー５５万１０００人の約５分の１にあたり、その注目度の高さがうかがえる。また、先月２８日にＪ２藤枝のホームで開催された札幌戦では、ぱんちゃんを大きくラッピングした移動型ペットトリミングワゴンをスタジアム正面広場に出展し、試合観戦中にペットを預けることができるユニークな取り組みを実施していた。