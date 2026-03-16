下ろしてもキマる♡ 長め派の【40・50代】に推したい！「ミディウルフ」

ヘアスタイルは、肩を越える長めが好み。そんな大人女性に目を向けてほしいのが、ウルフカットです。レイヤーが与える軽さと動きのおかげで、下ろしたままでもこなれて見えるのが大きな魅力。カラーにまでこだわると、40・50代の髪悩みをさらに軽減できそうです。

初めてのウルフは控えめから

低い位置にレイヤーを入れた控えめなスタイルは、ウルフ初挑戦の人にピッタリ。ベースとの差が少ない分ナチュラルで、合わせるコーデやシーンを選びません。カットした@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」とその魅力についてコメント。ざっくり結んでも、軽快な動きを楽しめそうです。

カラーでハイレイヤーの立体感を後押し

ベースの半分程度までカットしたハイレイヤーは、ふわっと持ち上がる軽さがポイント。トップや後頭部が、ボリュームアップして見えやすいため、のっぺり感に悩んでいる人にもおすすめ。細いハイライトは立体的な印象をサポートしながら白髪ぼかしの役割も果たしてくれます。

毛流れをつけてフェミニンに

フェミニンな雰囲気に寄せやすいのも、ミディアムレングスの強み。サイドを長めに残して、後ろ向きに毛流れをつけると、曲線の柔らかさが引き立ちます。カラーは、可愛さや色気を連想させるピンク系が好相性。ツヤが出やすく、若々しい印象にも繋がります。

春服にハマるスリムな襟足

レイヤーをたっぷり入れて、襟足を細長くデザインすると、首がスラッと華奢な印象になりそう。無造作な動きも味方して、後ろ姿はアンニュイな色っぽさが漂うものに。首元の空いた春服と合わせると、エフォートレスな雰囲気を堪能できそうです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@katayu1204様、@rico_salon様、@motoshi_wtokyo_wolf様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S