04 Limited Sazabys主催野外フェス＜YON FES 2026＞第1弾出演アーティスト9組を発表
04 Limited Sazabysが地元・愛知にて主催する野外フェス＜YON FES 2026＞の第1弾出演アーティストが発表された。
本フェスは2026年6月20日、21日の2日間にわたり、愛知県・モリコロパーク（愛・地球博記念公園）にて開催される。出演アーティストとして発表されたのは、主催者である04 Limited Sazabys自身を含めた計9組。6月20日(土)にはFire EX.、KOTORI、SHANK、THE ORAL CIGARETTESが、6月21日(日)にはBLUE ENCOUNT、EVERLONG、My Hair is Bad、Survive Said The Prophetがそれぞれ出演する。
出演者は04 Limited Sazabysの呼びかけにより、今後も続々と発表予定だ。
チケット受付は本日より〈YON FES 2026〉オフィシャルHP先行がスタート。応募期間は3/16(月)21:00〜3/22(日)23:59となる。詳細は＜YON FES 2026＞特設サイトにて。
◾️＜YON FES 2026＞
【日時】2026年6月21日（土）、22日（日）
【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00（各日共通予定）
【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
【出演アーティスト】
6/20(土)：04 Limited Sazabys / Fire EX. / KOTORI / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / and more
6/21(日)：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / and more
▼券種
6/20（土）1日入場券 一般￥11,000（税込）／U-18チケット￥7,000（税込）
6/21（日）1日入場券 一般￥11,000（税込） ／U-18チケット￥7,000（税込）
6/20（土）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込） ／U-18チケット￥9,000（税込）
6/21（日）1日入場券【オリジナル特典付き】一般￥13,000（税込）／U-18チケット￥9,000（税込）
【主催】YON FES 2026 実行委員会
【企画】No Big Deal Records / 日本コロムビア
【制作】DGエージェント
【運営】SUNDAY FOLK PROMOTION
【問い合わせ】SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100(12:00〜18:00)
【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )
関連リンク
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