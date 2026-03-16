sugar、新曲「VITAL」MV SPOT公開。2周年ワンマン開催も決定
sugarが、2026年4月15日に5thシングル「VITAL」をリリースすることを発表した。
MV SPOT映像は、現在のsugarの勢いを感じさせ、新作への期待を高める仕上がりとなっている。
また、8月15日には東京・Spotify O-WESTにてワンマンライブ＜透明に月を沈めて＞を開催することも決定。こちらはバンドの2周年を記念した公演となり、sugarにとって新たな節目のステージとなりそうだ。
■リリース情報
5thシングル「VITAL」
2026.4.15 RELEASE
【初回限定盤】
DMGD-054/055 [CD+DVD] ￥2,200 (tax in)
[CD]
[DVD]VITAL -Music Clip-VITAL -BEHIND THE SCENES-
【通常盤】
DMGD-056 [CD] ￥1,980 (tax in)
[CD]
■ライブ情報
＜透明に月を沈めて＞
2026.8.15(土)Spotify O-WEST
＜sugar presents「この指に止まれ」＞
2026.4.25(土)新栄シャングリラ
（sugar / グラビティ / 電脳ヒメカ / ビバラッシュ / KAKUMAY）
2026.4.26(日)梅田シャングリラ
（sugar / グラビティ / ビバラッシュ/ KAKUMAY / ゼラ）
2026.5.4(月・祝)下北沢シャングリラ
（sugar / グラビティ / KAKUMAY / ゼラ）
開場/開演
16:30 / 17:00
チケット料金
前売 5,000円(税込/D別）/ 当日5,500円(税込/D別)
関連リンク
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