sugarが、2026年4月15日に5thシングル「VITAL」をリリースすることを発表した。

MV SPOT映像は、現在のsugarの勢いを感じさせ、新作への期待を高める仕上がりとなっている。

また、8月15日には東京・Spotify O-WESTにてワンマンライブ＜透明に月を沈めて＞を開催することも決定。こちらはバンドの2周年を記念した公演となり、sugarにとって新たな節目のステージとなりそうだ。

■リリース情報

5thシングル「VITAL」

2026.4.15 RELEASE 【初回限定盤】

DMGD-054/055 [CD+DVD] ￥2,200 (tax in)

[CD] VITAL余白 VITAL余白 [DVD] VITAL -Music Clip-VITAL -BEHIND THE SCENES- VITAL -Music Clip-VITAL -BEHIND THE SCENES- 【通常盤】

DMGD-056 [CD] ￥1,980 (tax in)

[CD] VITAL余白DOLL VITAL余白DOLL

■ライブ情報

＜透明に月を沈めて＞

2026.8.15(土)Spotify O-WEST ＜sugar presents「この指に止まれ」＞

2026.4.25(土)新栄シャングリラ

（sugar / グラビティ / 電脳ヒメカ / ビバラッシュ / KAKUMAY）

2026.4.26(日)梅田シャングリラ

（sugar / グラビティ / ビバラッシュ/ KAKUMAY / ゼラ）

2026.5.4(月・祝)下北沢シャングリラ

（sugar / グラビティ / KAKUMAY / ゼラ） 開場/開演

16:30 / 17:00 チケット料金

前売 5,000円(税込/D別）/ 当日5,500円(税込/D別) チケット詳細

https://su-gar.jp/schedule.php