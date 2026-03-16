ずん飯尾、日本代表と入れ替わりでマイアミに到着

野球日本代表「侍ジャパン」が16日、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会始まって以来初めて、4強入りを逃していた。この影響で、現地で侍ジャパンを見られなかった大物芸人がいる。自身のXに無念の思いをつづった。

Xに、ローンデポ・パークのスタンドから撮った写真を公開したのは、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹だ。写真にはグラウンドとともに、トレードマークのメガネもしっかり写っている。「ぺっこり88° 観たかった 日本vsベネズエラは間に合わなかったついでに 忍法メガネ残し！」というメッセージとともに、これは米国とドミニカ共和国との準決勝で撮ったものだと種明かしした。

日本の思わぬ敗退で、侍ジャパンと入れ替わりで現地に入る羽目に。別の投稿では、水色のジャージでスーツケースを転がしている姿の写真とともに「侍JAPANの皆さん 熱闘お疲れ様でした 次の大会またお願いします 飯尾家長男は熱闘の17時間後に 出川さん中岡達が待つマイアミに到着」と自虐のメッセージを残している。

芸人仲間で、先にマイアミ入りしていたロッチの中岡創一も自身のXに、飯尾と同じ写真とともに「飯尾さん 雨のマイアミに到着されました」と投稿。絶妙のタイミングに、いじられまくっているようだ。



（THE ANSWER編集部）