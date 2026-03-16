タレントの西野未姫が3月15日、「スナックさざなみ」にMCとして生出演。AKB48時代の容姿を共演者に絶賛される場面があった。

【映像】今も健在？西野未姫の美脚

この日は二瓶有加がゲスト。二瓶は佐久間宣行発案のアイドルグループ・DЯAW♡ME（ドローミー）に所属しており、「またアイドルをやれるなんて思ってなかったんですよ」と感謝した。続けて、「私、AKB48さんの14期の研究生を受けてて。一緒にオーディションを受けたんですよね」と振ると、西野は「そう」と答えつつ、「だから、（二瓶は）落ちちゃったみたい」とひと言。二瓶が「言い方がよくない。でも、セレクション審査っていって、一応、研究生オーディションには合格して。仮研究生。で、西野と二瓶だから、簡易的にユニットを組まされるわけですよ、名前順で」と振り返る中、「あいうえお順だとね。グループ分けだと一緒だったのよ」と付言した。

その流れで、二瓶が「未姫ちゃん、すごかった、当時。もう、まずレッスン室に入ってくると、私の視界が全部足なくらい、めっちゃ足が長かったの。すっごいスタイル良くて。めっちゃきれいで」とべた褒めすると、カメラが西野の足をロックオン。西野は「当時はすごいガリガリだったし。すっごいもう、こんな服着てレッスンしてたと思う。フリフリで。14歳とかだったし、あ、13歳か…」などと懐かしんだ。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）