「弁護士役」が似合う男性俳優ランキング！ 2位「小泉孝太郎」を大差で抑えた1位は？
知性や冷静さが求められる弁護士役は、俳優の品格やインテリさが問われる役どころです。説得力のある佇まいが、作品全体の完成度を高めます。
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「弁護士役が似合う男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、小泉孝太郎さんです。弁護士役といえば、常盤貴子さんが主演を務めた日曜劇場『グッドワイフ』（TBS系／2019年）が印象的。小泉さんは主人公の同期弁護士・多田征大役を演じています。
クールな敏腕弁護士ながら、常盤さん演じる蓮見杏子に思いを寄せるあまり、闇堕ちする展開も話題となりました。好青年からヒール役まで多彩に演じる小泉さんが、今後演じる役柄にも注目です。
回答者からは「インテリなイメージがある」（30代女性／神奈川県）、「お顔が整って知的なイメージがあるからです」（30代女性／岩手県）、「優秀そうで爽やかな演技が上手いから似合うと思ったので」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、堺雅人さんです。TBS系日曜劇場『半沢直樹』の銀行員や『VIVANT』の商社マン兼諜報（ちょうほう）員など、ハマり役が多い堺さん。『リーガル・ハイ』シリーズ（フジテレビ系）で演じた毒舌弁護士・古美門研介も、高い人気を誇っています。
古美門は偏屈で皮肉屋の人格破綻者でありながら、勝つためには手段を選ばない勝率100％の弁護士という個性的な設定。ハイテンションな長せりふや顔芸なども毎回話題となり、コミカルとシリアスの緩急ある演技で視聴者を魅了しました。
回答コメントでは「癖がある人が合う印象です」（40代女性／福岡県）、「頭の回転が良くて存在感がある印象なので」（50代女性／東京都）、「リーガルハイのイメージが強く論戦になった時に弁護士らしく最強だか」（50代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月10日、全国10〜60代の男女300人を対象に「リーガルドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「弁護士役が似合う男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：小泉孝太郎／48票
2位にランクインしたのは、小泉孝太郎さんです。弁護士役といえば、常盤貴子さんが主演を務めた日曜劇場『グッドワイフ』（TBS系／2019年）が印象的。小泉さんは主人公の同期弁護士・多田征大役を演じています。
回答者からは「インテリなイメージがある」（30代女性／神奈川県）、「お顔が整って知的なイメージがあるからです」（30代女性／岩手県）、「優秀そうで爽やかな演技が上手いから似合うと思ったので」（30代女性／石川県）といったコメントが寄せられています。
1位：堺雅人／120票
1位にランクインしたのは、堺雅人さんです。TBS系日曜劇場『半沢直樹』の銀行員や『VIVANT』の商社マン兼諜報（ちょうほう）員など、ハマり役が多い堺さん。『リーガル・ハイ』シリーズ（フジテレビ系）で演じた毒舌弁護士・古美門研介も、高い人気を誇っています。
古美門は偏屈で皮肉屋の人格破綻者でありながら、勝つためには手段を選ばない勝率100％の弁護士という個性的な設定。ハイテンションな長せりふや顔芸なども毎回話題となり、コミカルとシリアスの緩急ある演技で視聴者を魅了しました。
回答コメントでは「癖がある人が合う印象です」（40代女性／福岡県）、「頭の回転が良くて存在感がある印象なので」（50代女性／東京都）、「リーガルハイのイメージが強く論戦になった時に弁護士らしく最強だか」（50代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)