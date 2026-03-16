木下優樹菜、子ども＆恋人との美男美女の家族ショット公開「息子さん？」「そのボケはおもろすぎる」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは3月16日、自身のInstagramを更新。美男美女の家族ショットを披露しました。
【写真】木下優樹菜の家族ショット
2、3枚目はテイストを変えたイラスト風ショットで、娘とのほほ笑ましい親子ショットや木下さんと恋人のラブラブショットも掲載。「お散歩するだけでみんなで楽しくて気持ちが良かった」ともつづっており、とても楽しい時間を過ごせたようです。
ファンからは、「かわいいファミリー」「素敵」「Happyが一番」との声が寄せられました。またAIイラスト寄せられた「息子さん？」とのコメントには、「そのボケはおもろすぎる」と返した木下さん。娘がまるで少年のように加工されてしまったようです。
(文:中村 凪)
【写真】木下優樹菜の家族ショット
「かわいいファミリー」木下さんは「春休み最終日は新年初売りで伊東の電気屋さんで買った家電の返金作業をしに大好き静岡へ」とつづり、6枚の写真を投稿。恋人や家族と過ごした静岡旅行の様子を披露しています。1枚目は木下さんの恋人が自撮りで撮影した家族写真をAIでイラスト風に加工した爽やかなショットです。
ファンからは、「かわいいファミリー」「素敵」「Happyが一番」との声が寄せられました。またAIイラスト寄せられた「息子さん？」とのコメントには、「そのボケはおもろすぎる」と返した木下さん。娘がまるで少年のように加工されてしまったようです。
めいっ子とのツーショット公開10日には「可愛い可愛い姪っ子が成人式も終わって 3か月後には21歳」と、めいっ子とのツーショットを公開していた木下さん。コメントでは、「似てるー」「2人とも可愛い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)