綾瀬はるか、デコ出しモデルショット公開！ 「新生ボッテガ・ヴェネタを纏った姿」に反響「可愛い美しい」
ファッション誌『SPUR』（集英社）の公式Instagramは3月16日、投稿を更新。俳優の綾瀬はるかさんの格好いいモデルショットを公開しました。
【画像】綾瀬はるかのデコ出し姿
コメントでは「大好き」「可愛い美しい」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】綾瀬はるかのデコ出し姿
「大好き」同アカウントは「SPUR5月号通常版のカバーに #綾瀬はるか さんが登場。新生ボッテガ・ヴェネタを纏った姿を初公開！」とつづり、1枚の画像を投稿。綾瀬さんがおでこを出し、格好いいメイクをした姿です。斬新なヘアスタイルやおしゃれなコーディネートが、綾瀬さんの魅力を引き立てています。
かわいらしいオフショットも！綾瀬さんのマネージャーによる公式Instagramでは2日、「ある日 寒さを忘れ楽しそうに雪だるまを作っていました！」と、大きい雪だるまを作って無邪気な表情を見せたオフショットを公開。今回は格好良く美しい印象でしたが、オフの時はかわいらしいことが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)