綾瀬はるか、デコ出しモデルショット公開！ 「新生ボッテガ・ヴェネタを纏った姿」に反響「可愛い美しい」

綾瀬はるか、デコ出しモデルショット公開！ 「新生ボッテガ・ヴェネタを纏った姿」に反響「可愛い美しい」