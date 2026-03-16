女優の郄石あかりが１６日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールで開催された「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベント ｉｎ ＢＫ」に出演。主人公「トキ」として約１１００人のファンや共演者らに接する最後の機会で、大粒の涙を流して別れを惜しんだ。

イベントのエンディング。ＭＣの高瀬耕造アナウンサーに締めのあいさつを求められたが、郄石は「…」と絶句。言葉の代わりに涙があふれ出た。トキの最初の夫・銀二郎役の寛一郎が勝手に「ええ本当に…銀二郎はもう出てきません」と語り始めて笑わせると、泣き笑いのヒロインがマイクを握り直した。

「もしかしたら、こうやって『ばけばけ』のことをお話しするっていうのが最後になるかもしれない…でして。えへへ。なのでちょっとどうしよう。何を伝えたらいいんだろう」

時折言葉を詰まらせながらも、潤んだ瞳をキリッと引き締めた。

「『ばけばけ』という作品は、スタッフの皆さん、キャストの皆さんの人柄がとにかく素敵で。だったからこそ１年間走りきることができて、楽しかったからこそ、それが皆さんに伝わっていたんだろうと思います」

共演者やスタッフに謝意を示した。まもなく迎えるフィナーレに向けて、こう続けた。

「台本を見て涙が止まらなかった。そんなラストを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。毎日リアタイするつもりです！」

イベント終了後も目を真っ赤にしたまま取材会場に入った。そして「直接（ファンに）感謝をお伝えすることはきっと最後なので。は〜。胸がいっぱいで」と照れ笑い。「日常的なお話なので。『ばけばけ』は。皆さんの日常に『ばけばけ』が少しでもなじんだり、染み込んでいたりしたらうれしいなと思いました。それくらい素敵な回（イベント）になったと思います」と振り返っていた。

取材の終わりには、夫・ヘブン役の英俳優トミー・バストウと熱いハグを交わして「ありがとね」（トミー）、「ありがとう」（郄石）とささやきあった。そして「ライブ行きますから。ライブで（楽屋で）話しましょう！」とトミーがリードボーカルを務めるロックバンド「ＦｒａｎＫｏ」の来日公演（１２月予定）などでの再会を誓っていた。