「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベント　in　BK」に出演した（前列左から）佐野史郎、トミー・バストウ、眄个△り、池谷のぶえ、（後列左から）さとうほなみ、前原瑞樹、寛一郎、濱正悟、野内まる

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　女優の郄石あかりが１６日、大阪市中央区のＮＨＫ大阪ホールで開催された「連続テレビ小説『ばけばけ』スペシャルトークイベント　ｉｎ　ＢＫ」に出演。主人公「トキ」として約１１００人のファンや共演者らに接する最後の機会で、大粒の涙を流して別れを惜しんだ。

　イベントのエンディング。ＭＣの高瀬耕造アナウンサーに締めのあいさつを求められたが、郄石は「…」と絶句。言葉の代わりに涙があふれ出た。トキの最初の夫・銀二郎役の寛一郎が勝手に「ええ本当に…銀二郎はもう出てきません」と語り始めて笑わせると、泣き笑いのヒロインがマイクを握り直した。

　「もしかしたら、こうやって『ばけばけ』のことをお話しするっていうのが最後になるかもしれない…でして。えへへ。なのでちょっとどうしよう。何を伝えたらいいんだろう」

　時折言葉を詰まらせながらも、潤んだ瞳をキリッと引き締めた。

　「『ばけばけ』という作品は、スタッフの皆さん、キャストの皆さんの人柄がとにかく素敵で。だったからこそ１年間走りきることができて、楽しかったからこそ、それが皆さんに伝わっていたんだろうと思います」

　共演者やスタッフに謝意を示した。まもなく迎えるフィナーレに向けて、こう続けた。

　「台本を見て涙が止まらなかった。そんなラストを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。毎日リアタイするつもりです！」

　イベント終了後も目を真っ赤にしたまま取材会場に入った。そして「直接（ファンに）感謝をお伝えすることはきっと最後なので。は〜。胸がいっぱいで」と照れ笑い。「日常的なお話なので。『ばけばけ』は。皆さんの日常に『ばけばけ』が少しでもなじんだり、染み込んでいたりしたらうれしいなと思いました。それくらい素敵な回（イベント）になったと思います」と振り返っていた。

　取材の終わりには、夫・ヘブン役の英俳優トミー・バストウと熱いハグを交わして「ありがとね」（トミー）、「ありがとう」（郄石）とささやきあった。そして「ライブ行きますから。ライブで（楽屋で）話しましょう！」とトミーがリードボーカルを務めるロックバンド「ＦｒａｎＫｏ」の来日公演（１２月予定）などでの再会を誓っていた。