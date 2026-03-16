ルルルン新作「しあわせの香り」登場♡心と肌をいたわる限定フェイスマスク

フェイスマスクブランド「ルルルン」から、心と肌のコンディションに寄り添う新ライン「ルルルン Repair」が登場。その第一弾として「ルルルン リペア マスク（しあわせの香り）」が2026年3月15日（日）より発売されます。イオン100周年を記念した限定アイテムで、花束を受け取ったときのような幸福感をテーマに開発されたフェイスマスク。香りとスキンケアの両面から、心までやさしく満たしてくれる新しいスキンケア体験が楽しめます♡

心と肌に寄り添う新スキンケア

春は新生活が始まり、環境の変化によるストレスを感じやすい季節。そんな時期に着目して誕生したのが、メンタルと美肌の相関性をヒントに開発された「ルルルン Repair」です。

ストレスは肌の乾燥やゆらぎの原因になりやすく、肌のコンディションには心の状態も大きく関係すると言われています。

ルルルンは、スキンケアを単なる習慣ではなく“心と肌をいたわる時間”として提案。ポジティブな気持ちに寄り添いながら、うるおいに満ちた健やかな肌へ導くフェイスマスクです。

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発酵フラワーエキスでうるおい肌へ

ルルルン リペア マスク（しあわせの香り）



価格：770円（税込）

2つの発酵フラワーエキス*を配合し、乾燥やゆらぎを感じやすい肌をうるおいで包み込み、ふっくらとしたツヤ肌へ整えます。

ジャスミンを発酵させた植物由来エキスは、肌になじみやすく、美肌に関わる“しあわせ”のメカニズムをサポート。

*ハリ・ツヤ成分 オオバナソケイ花エキス

さらに、ストレス※による乾燥やゆらぎ肌をケアする発酵カラーエキス*を配合。肌の水分を保ちながら、みずみずしく整えます。

*保湿成分 オランダカイウ花/茎エキス

※乾燥やハリ不足を感じることへの憂慮

花束のような華やかさを感じるスキンケアで、肌をやさしく包み込む処方です。

内容量：7枚入（エッセンス131mL）

幸福感を届けるやさしい香り

「ルルルン リペア マスク（しあわせの香り）」は、嗅覚心理学の発想から生まれた香り設計も大きな魅力。

ジャスミンティーの香りをベースに、ほんのり甘くやわらかなラクトン香をブレンドし、心が落ち着くような穏やかな香りに仕上げています。

フェイスマスクをつけた瞬間、ふんわり広がるやさしい香りが心までリラックスさせてくれるのもポイント。

さらに、肌あたりのなめらかなシートを採用し、香りとテクスチャーの両面から“心と肌をいたわる時間”を演出します。

※全国のイオングループ、ツルハグループ、ウエルシアグループ各系列店舗にて順次発売（一部店舗を除く）

しあわせ気分のスキンケア時間

心と肌のコンディションに着目した「ルルルン リペア マスク（しあわせの香り）」は、スキンケアの時間をより心地よいひとときへと変えてくれるフェイスマスク。

花束のような幸福感を感じる香りと、発酵フラワーエキスによるうるおいケアで、ゆらぎやすい季節の肌をやさしく整えてくれます。

毎日忙しい女性こそ、リラックスできるケアタイムを取り入れてみてはいかがでしょうか♡しあわせに包まれるスキンケア体験をぜひ楽しんでみてください。