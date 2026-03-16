女優の郄石あかり（23）、俳優のトミー・バストウ（34）が16日、NHK大阪放送局で開かれたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のスペシャルトークイベントに出演。終演後、囲み取材に応じた。

郄石は「直接感謝を伝える最後の機会になるかと…胸がいっぱいで」と涙目で語り、「感謝が伝わっていたらうれしい」と興奮気味に語った。

バストウは「まだファイナルの感じ出ないね。多分再来週は落ち込む」と語った。

帰京のためひと足先に会場を出ないといけない郄石は「寂しいです〜！トミーさん最後!?うわ〜！」と熱いハグをかわした。「9月に戻ります！」と語るバストウに、「ライブ行きますから！ライブで話しましょ？」と告げた。

バストウは、郄石について「優しいし思いやりがあり、ずっと僕のたどたどしい日本語に付き合ってくれた」と感謝。「1年間一緒に撮影してた。人生では一番長い撮影。しかも夫婦の関係は人生初めて。あかりさんのことは人生で永遠に残る」と語った。

先週、カナダから来日したといい、「本当に母国に帰るみたいだった。大阪は特に」と笑顔で話した。今年9月に仕事で再来日予定。音楽活動もしており、12月にはライブのため来日するという。