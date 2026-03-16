AMPTAKxCOLORS¡¢°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¶ÊÂè2ÃÆ¡ÖClub A¡ßC -¤Ê¤Ë¤ïÄ®Å¹-¡×MV¸ø³«
¡¡2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡Ê¥¢¥ó¥×¥¿¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¥º¡Ë¡×¤¬14Æü¡¢¿·¶Ê¡ÖClub A¡ßC -¤Ê¤Ë¤ïÄ®Å¹-¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤òYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢AMPTAK¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ë¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖClub A¡ßC -²ÎÉñ´ìÄ®Å¹-¡×¤ÎÇ®µ¤¤È¶½Ê³¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡¡Öº£Ìë¤Ïµ¢¤·¤Þ¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÉñÂæ¤òÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤«¤éÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÈÂçºå¡¦¤Ê¤Ë¤ï¡É¤Ø¤È°Ü¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖClub A¡ßC -¤Ê¤Ë¤ïÄ®Å¹-¡×¤¬Æ²¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÊÌ¾¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤ÎÄºÅÀ¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÆÇÀÈ´·²¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë°ì¶Ê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¼ÂÀ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¼¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¤×¤ê¤Ã¤Ä¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤Ç¤â¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¡Á¤ó¡ª¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢3·î20¡¢21Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖAMPTAK³¤Â±ÃÄ¡ß¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥í¡¼¥ÉÃæ88%¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¿·¶Ê¤â¡¢¤½¤³¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇú¾å¤²¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤Ïµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£