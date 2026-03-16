＜シンママにダメ出し＞上司から「まだ留守番させていないの？」と言われた！頼れる大人がいないのに
小学校高学年くらいになると学童保育に行かなくなり、ひとりで留守番をしたり、親の付き添いなくお友達のおうちに出かけたりする機会も出てきますよね。そうしたなかでママスタコミュニティには「子どもの留守番について」というタイトルで、10歳の男の子を子育て中のシングルマザーの投稿者さんから悩み相談がありました。投稿者さんはフルタイム勤務のため、放課後お子さんを学童保育に預けています。
『母は他界していて父は施設で、きょうだいもフルタイムで市外在住のため、子どもに何かあると頼れる人がいません。そこで長期休みは学童に朝から晩まで預けていますが、上司は「ひとりで留守番できるんじゃないか」と言います。買い物や何かの用事で2〜3時間の留守番に不安はありません。施錠してやってはいけないことを伝えたら大丈夫ですが、毎日終日の留守番となると不安です。何かあったときに大人が周りにいないので、小学生のうちは1日か半日（お昼から自宅など）学童を利用するつもりです。これは上司にチクチク言われるようなことでしょうか』
投稿者さんはお子さんに何かあったときに頼れる人がおらず、さらにシングルマザーのため仕事中はお子さんを学童保育に預けています。数時間であれば留守番させているものの、長期休みに朝から夜までひとりにさせることには不安が。しかし上司から「ひとりで留守番できないの？」と言われたことでモヤモヤを抱えていました。
昔はひとりで留守番が当たり前だった？
『上司だって別に世間話くらいで言っているだけでは？ 迷惑かけているわけでもないなら、いちいち真に受けなくてもよさそうだけど』
『いくつの上司だか知らないけど、昔は未就学児でも留守番していたとか、そういう時代の人なんじゃない？』
上司からチクチクお子さんの留守番ができないことを指摘され、違和感を覚えている投稿者さん。この上司の年齢や性別、お子さんの有無はわかりませんでしたが、たしかにデリカシーのない発言ですし、シングルマザーで頑張りながらお子さんの安全を守る投稿者さんに配慮がないとも言えますよね。
しかしママたちからは「なんの考えもなく言っているだけ」「上司の子ども時代はかぎっ子で留守番をしていたのかもね」と、気にしすぎないことを勧める声が届きました。上司の発言の意図が「もう10歳なのに留守番をさせないとダメだよ」というネガティブな意味ではなく、「今の10歳くらいって留守番をするものじゃないの？」といった世間話の延長の可能性もあります。投稿者さんが正しいと思ってやっていることですから、上司にどう言われても気にせず堂々としていればいいのではないでしょうか。
上司は部下をサポートする立場じゃないの？
『特にシングルマザーは手厚い周りの援助が必要だよね。生きるために働いているんだもん』
『十人十色、子育てもそれぞれ、母親の納得できる仕事と家庭が両立できるようサポートするのが上司の役目。人の子育てを否定してはいけないと思う』
『子育てに理解がない上司たちのことは、上層部で共有しておいてもらった方がいいような気がする』
上司の「ひとりで留守番できないの？」という発言は、投稿者さんが仕事に穴を空けるなど、何か仕事に大きな影響が出ているのであれば、納得できるかもしれません。しかし投稿者さんはフルタイムで出勤して働いていて、おそらく問題はないのでしょう。むしろお子さんが留守番をして何かあれば投稿者さんは帰宅しなければならないのですから、学童保育を利用できるなら職場としても好都合となるはず。投稿者さんしっかり働けるようにサポートする立場の上司がこうした発言をしていたことに、「上層部に報告してもいいのでは」「上司の役目を果たしていないよね」といった否定的なコメントも見受けられました。
自分の信じる子育てが大事！上司の言葉はスルーして
『「中学生になるまで後数年だから、無責任なことを言わないでくださ〜い。放っておいてくださ〜い」と、私はスルー＆生返事でかわすかな』
『他人の子育てに口出しをする人は下品な人。そうやって留守番させて事件に巻き込まれた場合、何の責任も取ってくれない』
『今は過保護上等じゃん。上司の顔色よりも子どもが大切だよ』
『こういうのは留守番が正しいか否かは問題ではなくない？ ただの意見なら「私は無理」とつっぱねたらよいだけ』
投稿者さんは10歳のお子さんをまだひとりで留守番させないことに対して、過保護なのかどうかと悩んだようです。しかし投稿者さんの状況であれば、火の不始末や不審者の訪問など、何かトラブルが起きたときを心配するのは当然のことです。「わが家も中学生まで長時間の留守番はさせないよ」「何かあってから後悔しても遅いからそれでいい」という肯定的なコメントがありました。
またそもそも他人の子育て方針を指摘したり、意見を言ったりするのは適切ではないですよね。上司の発言はその意味でも配慮がなさすぎますし、真面目に対応する必要はないでしょう。上層部に相談することも視野に入れつつ、投稿者さんが一番心がすり減らない方向で上司をうまくスルーして、自分の仕事とお子さんの安全のことだけを考えていってほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩