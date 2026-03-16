KI_ENが、5thシングル「春風」を4月1日にリリースする。

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同楽曲のリリースで、KI_ENにとって2026年初の楽曲リリースとなる。ライブでも定番となっている春ソングの同楽曲は、過去の別れや後悔を受け止めながらすべてを糧に“今”を生きていく姿を描いた、前向きなアップテンポナンバーだ。新たな季節の始まりに寄り添い、KI_ENの現在地を鮮やかに刻む1曲となっている。

同楽曲は、3月20日24時30分から放送のレギュラーラジオ番組『OTABI STATION』（京都 α-STATION）にてオンエア予定だ。

さらに、無料招待制ショーケースライブ『TIGET presents RESONANCE - LIVE 2026 -』に出演することを本日公開した。同公演は、2026年注目のニューカマーアーティスト3組が東京、大阪、名古屋の3都市で開催する。これからのシーンを担うアーティストたちの“今”をいち早く体感できる機会になるという。なお、チケットの一次申し込みは、3月29日23時59分まで受付中だ。

（文=リアルサウンド編集部）