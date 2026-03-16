Fear, and Loathing in Las Vegasが、ニューアルバム『StandBy』を5月20日にリリースする。

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今作は、2022年発表のアルバム『Cocoon for the Golden Future』から約3年半ぶりの作品となる。アニメ『忍者と極道』のエンディングテーマとして書き下ろした「Until You Die Out」や、地元である神戸のラグビーチーム コベルコ神戸スティーラーズのオフィシャルチームソングとして制作された「Song of Steelers」、『Yogibo presents 超RIZIN.3』のABEMAオリジナルテーマソングとなった「Fist for The New Era」などのタイアップ楽曲が収録される。

加えて、RAISE A SUILENの14thシングル『'FIGHT' ADDICT』に書き下ろした楽曲「Drown Out the Noise and Push Through the Trash」や、西川貴教の3rdアルバム『SINGularity Ⅲ -VOYAGE-』でのコラボレーション楽曲「Energy Overflow」のバンドによるオリジナルバージョンも収録。さらに、アルバム書き下ろし新録楽曲を加えた全10曲が収録予定だ。すでに先行配信されている楽曲は、一部アルバム用に新たにミックスを施して収録される。

初回限定盤は、阪神・淡路大震災から30年という節目の年にあたり、神戸市から依頼を受けて2025年9月6日、7日に開催されたバンド主催フェス『Power of KOBE』のライブ映像とオフショット映像をフルボリュームで収録。さらにスペシャルフォトブックも付属した豪華版となる。

VICTOR ONLINE STOREでは、オリジナルネックレス付きの限定セットも販売。今作のリリースを記念して製作された、限定100個の特別なシルバーネックレス『CHANU x FALILV by FaLiLV “StandBy” Zipper Military Tag Necklace』が付属する。

なお今週末の3月20日、21日には、Fear, and Loathing in Las Vegasが主催するフェス『MEGA VEGAS 2026』がバンドのホームである神戸ワールド記念ホールにて2デイズ開催。VICTOR ONLINE STOREで今作を予約すると「MEGA VEGAS 2026 SE」曲のダウンロード権と、会場で『StandBy』ロゴステッカーがプレゼントされる会場予約キャンペーンも開催中だ。

（文=リアルサウンド編集部）