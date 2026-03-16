千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震 静岡県では熱海市、伊豆市などが震度1 津波の心配なし【地震情報】
16日午後8時38分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。
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気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さは約130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、千葉県の木更津市、東京都の東京千代田区と国分寺市、神奈川県の横浜中区と藤沢市です。
【各地の震度詳細】
■震度2□千葉県 木更津市
□東京都東京千代田区 国分寺市
□神奈川県横浜中区 藤沢市
■震度1□千葉県 館山市 勝浦市 鴨川市 君津市 千葉中央区 千葉花見川区 市川市 船橋市 市原市 鎌ケ谷市 浦安市
□東京都東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京江東区 東京品川区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 東京府中市 調布市 町田市 小金井市 小平市 東村山市 東大和市 西東京市
□神奈川県横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区 横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区 横浜泉区 川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区 横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市 海老名市 相模原緑区 秦野市 厚木市
□福島県浪江町
□茨城県日立市 笠間市 石岡市 取手市 坂東市
□栃木県宇都宮市
□群馬県桐生市
□埼玉県久喜市 さいたま北区 さいたま大宮区 川口市 狭山市 草加市 越谷市 八潮市 三郷市 鶴ヶ島市
□山梨県大月市 山中湖村 富士河口湖町
□静岡県熱海市 伊豆市 伊豆の国市 東伊豆町 函南町 富士市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。